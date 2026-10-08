Zonguldak\'ta kaçak ocak rüşvet soruşturmasında 16 şüpheli gözaltına alındı

ZONGULDAK'ta kaçak ocaklara yapılacak operasyonları rüşvet vererek önceden öğrenen 14 kaçak ocak sahibi ile onlara bu bilgiyi sattığı öne sürülen 2 orman muhafaza memuru gözaltına alındı. Rüşveti organize ettiği öne sürülen orman muhafaza memuru Hami Hamarat'ın geçen aylarda soruşturma başlatılınca baskıya dayanamayarak intihar ettiği iddia edildi.

Çaycuma ilçesinde 17 Temmuz'da hakkında ocak sahiplerine kömür veya para karşılığında kaçak ocaklara yapılacak operasyonları önceden haber verdiği iddiasıyla hakkında 'rüşvet' soruşturması yürütülen orman muhafaza memuru Hami Hamarat, başından vurulmuş halde bulundu. Hamarat'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Rüşvet soruşturmasını yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Hamarat ile birlikte 'bilgi satma' ağında hareket ettiği öne sürülen 2 orman muhafaza memurunu tespit etti.

SORUŞTURMA ORTAYA ÇIKINCA İNTİHAR ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında Hamarat'ın, olayın ortaya çıkmasının ardından kaçak ocak sahiplerinin paralarını geri istemesi gibi baskılara maruz kaldığı ve bu nedenle intihar ettiği öne sürüldü. Fiziki ve teknik takip yürüten KOM ekipleri, rüşvet aldığı ve verdiği belirlenen şüphelilere yönelik 5 Ekim'de operasyon düzenledi. Operasyonda 14 kaçak ocak sahibi ile 2 orman muhafaza memuru gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.