Zonguldak\'ta kadın kooperatifi köylü kadınların el emeğini gelire dönüştürüyor

Zonguldak'ta el emeği yöresel ürünleri ekonomik değere dönüştüren farklı meslek gruplarından kadınların kurduğu kooperatif, köylü kadınlara gelir kapısı oluyor.

Çaycuma ilçesinde "Aynur Abla" markasıyla tescilli manda yoğurdu üreticiliği yapan 57 yaşındaki Aynur Çakar öncülüğünde, ziraat mühendisi, kimyager, esnaf ve ev kadınları, tarımsal üretime katkı sağlamak ve kadınların üretimde daha fazla söz sahibi olması için kooperatif kurmaya karar verdi.

Yaklaşık 4 yıl önce Cumalı Kadınlar Kooperatifi adıyla kurulan ve 15 üyesi bulunan kooperatif, özellikle tarlasında ve bahçesinde çalışıp üreten ancak ürünlerini satışa sunamayan kadınları tek çatı altında topladı.

Köylü kadınların el emeğiyle ürettikleri makarna, reçel, kantaron yağı, pekmez, tarhana, kızılcık ve erik kompostosu ile marmelatları merkezinde ve sosyal medya üzerinden müşterilere ulaştıran kooperatif, bölge ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra kadın istihdamını artırmayı hedefliyor.

"Seçilen değil seçen olmak istiyoruz"

Kooperatif Başkanı Aynur Çakar, AA muhabirine, ilçede yaşayan kadınların çalışkan, fedakar ve becerikli insanlar olduklarını söyledi.

Kadınların evlerinde yaptıklarını pazara getirdiklerini veya evlerinden satış yaptıklarını belirten Çakar, "Ama bazen öyle bir zaman geliyor ki duraklama dönemleri oluyor ve ellerinde ürünleri birikiyor. Biz de istiyoruz ki bunları kooperatifimizin çatısı altında toplayalım, burada kadınlarımıza ek gelir sağlayalım. Eşlerinden boşanmış kadınlarımız, genç kızlarımız var. Onların en azından maddi yönden özgürlüklerini sağlayalım ki kimsenin eline bakmasınlar." diye konuştu.

Çakar, kadınların kazandıkları parayla ev ihtiyaçlarını aldıklarını ve çocuklarının okul masraflarını karşıladıklarını anlatarak, "Kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durup daha sağlam ve güvenli şekilde hayatlarına devam etmelerini istiyoruz." dedi.

Kadınların üretimin içerisinde yer almalarının onları da fazlasıyla mutlu ettiğine değinen Çakar, bunu da her fırsatta dile getirdiklerini ifade etti.

Çakar, kadınların kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayıp çevrelerine örnek olmalarını istediklerini belirterek, "Çalışan kadın her zaman kendi ayakları üzerinde duran kadındır. Seçilen değil, seçen olmak istiyoruz. Elimizden geldiğince de kooperatif olarak bunları yapacağız." diye konuştu.

Ürünlerimiz kooperatif sayesinde tanınıyor

Kooperatif üyesi 53 yaşındaki Velime Güneş, Aynur Çakar sayesinde tanıştıkları kooperatif çatısı altında manda yoğurdu ve pekmez üretimi yaptıklarını kaydetti.

Köyde yaşayan diğer kadınları da kooperatife davet ettiğine değinen Güneş, ürünlerinin kooperatif sayesinde bilindiğini ve bu sayede kazanç elde ettiklerini söyledi.

Kooperatif üyesi 70 yaşındaki Gülnaz Öncü de arkadaşı sayesinde kooperatife katıldığını dile getirerek, "Burada mutluyuz, Allah'a şükür paramızı kazanıyoruz. Birlik beraberlik içerisinde bir şeyler üretiyoruz. Hayatımızdan memnunuz." ifadelerini kullandı.