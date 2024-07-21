Zonguldak'ta Kalp Krizi Geçiren Maden İşçisi Birol Bıyıklı'nın Cenazesi Defnedildi

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Zonguldak'ta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren maden işçisi Birol Bıyıklı'nın cenazesi defnedildi.

Dün aracını kullandığı sırada geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesi çalışanı ve Madenci Korosu'nun solisti 50 yaşındaki Bıyıklı'nın cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Asma Camisi'ne getirildi.

Burada 4 çocuk babası Bıyıklı için helallik alındı, dua edildi. Cenaze, kılınan namazın ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada daha önce yer altı işçisi olarak çalışan Bıyıklı'nın şeker hastalığı nedeniyle bacağının ampute edildiği ve yer üstünde görevini sürdürdüğü öğrenildi.

Cenaze törenine, Bıyıklı'nın ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Belediye Başkanı Tahsin Erdem, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Genel Maden İşçileri Sendikası yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar katıldı.