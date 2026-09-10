Zonguldak'ta Kapuz Plajı kapatma kararı iptal edildi, tesisler yeniden açıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Kapuz Plajı kapatma kararı iptal edildi, tesisler yeniden açıldı

Zonguldak\'ta Kapuz Plajı kapatma kararı iptal edildi, tesisler yeniden açıldı
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Zonguldak Belediyesi, 7 Eylül'de kapatılan Kapuz Plajı Sosyal Tesisleri'ni yoğun talep üzerine 8 Eylül'de yeniden hizmete açtı. Tesis Amiri Ahmet Yazıcı, deniz sezonunun hava sıcaklığına göre eylül sonuna kadar sürebileceğini söyledi.

Zonguldak Belediyesi, yaz sezonunun sona ermesiyle kapatılan Kapuz Plajı Sosyal Tesisleri'ni yoğun talep üzerine yeniden hizmete açtı.

Kapuz Plajı Sosyal Tesisleri, 7 Eylül'de alınan kararla kapatıldı. Vatandaşların yoğun talebi üzerine karar 8 Eylül'de iptal edildi.

Dün kent genelinde valilik kararıyla uygulanan denize girme yasağının sona ermesiyle vatandaşlar yeniden sahillerde denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Belediyeye ait plajlarda şezlong, şemsiye, cankurtaran ve kantin hizmetleri devam ederken, mutfak bölümü ise kapalı tutuluyor.

Kapuz Plaj Tesis Amiri Ahmet Yazıcı, gazetecilere, yaz ayları geride kalmasına rağmen deniz sezonunun devam ettiğini söyledi.

Okulların açılmasıyla plajdaki yoğunluğun azaldığını belirten Yazıcı, "Talep var, havalar da güzel. Deniz sezonu hava sıcaklığının iyi gitmesine göre devam edecek. Eylül sonuna kadar da devam edebilir." dedi.

Sezon boyunca olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişlerin sık sık yasaklandığını anımsatan vatandaşlardan Yılmaz Mesci de "Bizim yaşadığımız yer burası zaten. Diğer yerlere, büyükşehirlere göre herkes buraya gelip denizden istifade edebiliyor. Bu bir nimettir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Kapuz Plajı kapatma kararı iptal edildi, tesisler yeniden açıldı - Son Dakika

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