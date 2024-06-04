Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak\'ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak'ta meydana gelen maden ocağı göçüğüyle ilgili başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Gelik İşletme Müdürlüğü'ne bağlı madende meydana gelen göçük sonucunda 1 madenci hayatını kaybetti.

04.06.2024 18:24
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(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak'ta maden ocağında yaşanan göçüğe ilişkin, "Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu Gelik Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madencimiz Tevfik Soy'a Allah'tan rahmet, yaralanan madencimiz Harun Kara'ya acil şifalar diliyorum. Maden şehidimizin ailesinin ve yakınlarının başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

Zonguldak'ta Gelik İşletme Müdürlüğü'ne bağlı madende göçük meydana geldi. Madende göçük altında kalan işçiler çıkarılırken, 1 işçi yaşamını yitirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tunç'un açıklaması şöyle:

"Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu Gelik Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madencimiz Tevfik Soy'a Allah'tan rahmet, yaralanan madencimiz Harun Kara'ya acil şifalar diliyorum. Maden şehidimizin ailesinin ve yakınlarının başı sağ olsun"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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