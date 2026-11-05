Zonguldak\'ta sağanak sonrası limana taşınan alüvyon denizi çamur rengine çevirdi

Zonguldak'ta sağanak sonrası limana taşınan alüvyon denizi çamur rengine çevirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta dün başlayan ve gece boyunca süren kuvvetli sağanak sonrası derelerin taşıdığı alüvyon akıntıyla limana ulaştı. Liman içinde yoğun çamurlu su birikirken derelerin denize döküldüğü bölgelerde deniz yüzeyi çamur rengine döndü.
ZONGULDAK'ta etkili olan kuvvetli sağanağın ardından derelerin taşıdığı alüvyon nedeniyle denizin rengi çamur rengine döndü.
Zonguldak'ta dün başlayan ve gece boyunca aralıklarla etkisini sürdüren kuvvetli sağanağın ardından yüksek kesimlerden derelere karışan alüvyon, akıntıyla birlikte Zonguldak Limanı'na taşındı. Derelerin denize döküldüğü bölgelerde suyun çamur rengine döndüğü görüldü. Liman içerisinde yoğun çamurlu su birikirken, deniz yüzeyindeki renk değişimi dikkat çekti.
Kaynak: DHA
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