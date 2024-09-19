Zonguldak\'ta Sağanak Yağış ve Gaziler Günü Töreni

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ZONGULDAK'ta etkili olan sağanak nedeniyle su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Gaziler Günü kapsamında Valilik binasında düzenlenen törende, bayrağı selamlayan ve çelenk taşıyan gazilere, korumalar ve görevliler tarafından şemsiye tutuldu.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanağın ardından bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Yayalar ıslanırken sürücüler ise su birikintilerini aşmakta güçlük çekti. Bazı yollarda çamur renginde su akıntıları oluştu.

Sabah saatlerinde Gaziler Günü için düzenlenecek olan yürüyüş, yağmur nedeniyle iptal edildi. Valilik önünde yapılan törende öğrenciler ve katılımcılar, yağmur gelmeyen alanda konumlandı. Çelenk sunma ve bayrağın göndere çekilmesinde görevli gazilerin ıslanmaması için ise korumalar ve görevliler tarafından şemsiye tutuldu. Tören, çelenk sunumunun ardından okunan İstiklal Marşı ve saygı duruşu sonrası sona erdi.