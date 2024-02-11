Zonguldak'ta sahte para ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zonguldak'ta sahte para ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Zonguldak\'ta sahte para ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta yapılan bir operasyonda, O.A isimli şüphelinin üzerinde 15 bin lira tutarında sahte para bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

11.02.2024 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta üzerinde sahte para ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak 100. Yıl Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde O.A'ya (29) üst araması yaptı.

O.A'nın üzerinde 15 bin lira tutarında sahte para ele geçiren ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güvenlik, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta sahte para ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 19:22:58. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta sahte para ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement