Zonguldak'ta Siber Güvenlik Programı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Siber Güvenlik Programı

Zonguldak\'ta Siber Güvenlik Programı
02.07.2026 12:29
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Zonguldak BEUN'de siber güvenlik üzerine 'Siber Vatan' programı gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta, "Geleceğin Meslekleri: Siber Güvenlik Bölüm 2, Siber Vatan" programı gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Bilim İletişimi Ofisi tarafından Farabi Kampüsü Siber Vatan Yetkinlik Merkezinde düzenlenen programın moderatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Melek Toparlak Şahin yaptı.

Şahin, açılış konuşmasında, siber güvenliğin yalnızca teknoloji alanının değil, kamu kurumlarından özel sektöre, sanayiden savunmaya kadar tüm stratejik alanların vazgeçilmez unsuru haline geldiğini ifade etti.

BAKKA Kurumsal Yönetim Birim Başkanı Kadir Kağan İnaloğlu da "Siber Vatan" projesinin kuruluş süreci ve 2014'ten bugüne kadar geçirdiği gelişim süreci hakkında bilgi verdi.

İnaloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında savunma sanayisi alanında stratejik öneme sahip projelerden biri olan "Siber Vatan"ın, Zonguldak BEUN bünyesinde faaliyet gösteren Siber Vatan Yetkinlik Merkezinin de katkılarıyla gelişimini sürdürdüğünü belirtti.

"Siber Vatan" Koordinatörü Muhammed Temli ise siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmenin ve gençlerin bu alandaki yetkinliklerini geliştirmelerinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

CYROPS Siber Güvenlik A.Ş. Kurucu Ortağı Sadican Üstün ve DeepReo Siber Güvenlik A.Ş. Kurucu Ortağı Resul Çelik de "Siber Vatan" projesi kapsamında başlayan kariyer yolculuklarını, girişimcilik süreçlerini ve siber güvenlik alanındaki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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