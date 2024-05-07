Zonguldak'ta taksinin çarpması sonucu uyluk kemiği çıkan sahipsiz köpek tedavi edildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta taksinin çarpması sonucu uyluk kemiği çıkan sahipsiz köpek tedavi edildi

Zonguldak\'ta taksinin çarpması sonucu uyluk kemiği çıkan sahipsiz köpek tedavi edildi

Zonguldak'ta bir taksinin çarpması sonucu uyluk kemiği çıkan sahipsiz köpek, hayvansever Zerrin Çeliktaş tarafından fark edildi. Çeliktaş, köpeğe yardım etmek için taksinin şoföründen yardım istedi ancak talebi karşılık bulmadı. Köpeği kentteki bir veteriner kliniğine götüren Çeliktaş, burada yapılan ameliyatın ardından köpeğin yürümeye başladığını ve yaklaşık 15 günlük bakım ve fizik tedavi sürecinin ardından eski sağlığına kavuşmasının beklendiğini belirtti. Köpeğe çarptıktan sonra olay yerinden kaçan taksi şoförü hakkında şikayetçi olan Çeliktaş, sürücülerin sahipsiz hayvanlara karşı duyarlı olmaları gerektiğini vurguladı. Veteriner hekim ise köpeğin operasyonunun başarılı geçtiğini ve genel durumunun iyi olduğunu ifade etti.

07.05.2024 09:35
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Zonguldak'ta taksinin çarpması sonucu uyluk kemiği çıkan sahipsiz köpek, tedavi edildi.

Hayvansever Zerrin Çeliktaş, İncivez Mahallesi Bahar Sokak'tan geçerken bir taksinin sahipsiz köpeğe çarptığını gördü. Yardım amaçlı köpeğin yanına giden Çeliktaş, hayvanın acı çektiğini ve sendeleyerek hareket ettiğini fark etti.

Köpeğe çarpan taksi şoföründen yardım isteyen ancak talebi karşılık bulmayan Çeliktaş, bölgeye çağırdığı ekiplerin yardımıyla köpeği kentteki bir veteriner kliniğine götürdü.

Burada röntgeni çekilen köpeğin uyluk kemiğinin çıktığı belirlendi. Ameliyatın ardından yürümeye başlayan köpeğin, yaklaşık 15 günlük bakım ve fizik tedavi sürecinin ardından eski sağlığına kavuşması bekleniyor.

"Bir an önce yardım etmek istedim"

Zerrin Çeliktaş, gazetecilere, olayın gözünün önünde olduğunu ve çok üzüldüğünü söyledi.

Taksi şoförüne "Yardım edelim." demesine rağmen olumlu dönüş alamadığını belirten Çeliktaş, "Hemen telefonlara sarıldım. Tanıdıkları aradım ve köpeğe nasıl yardım edebiliriz diye düşünmeye başladım. Ama o kişi etrafta bağırıp çağırarak hatta hakaretler, küfür ederek hatasını kapatmaya çalıştı." dedi.

Çeliktaş, taksi şoförünün çekip gittiğini ve arayıp sormadığını anlatarak, köpeği orada bırakmadıklarını, yardım etmeye çalıştıklarını, daha sonra veteriner hekime getirdiklerini anlattı.

Köpeğe çarpıp bırakıp gittiği için taksi şoföründen şikayetçi olduklarını aktaran Çeliktaş, "Kendisi de köpek bana çarptı diye savundu. Bu durum hepimizin başına gelebilir ama orada duyarsız kalıp da vicdansızlık yapıp o yavrucağı orada bırakmamalıydı. Köpek acı çekiyordu. Onun acısını nasıl dindirebilirim diye bir an önce yardım etmek istedim." diye konuştu.

Çeliktaş, yapılanın cezasız kalmaması gerektiğini belirterek, sürücülerin sokaklarda sahipsiz hayvanların da gezdiğini unutmamaları, bu nedenle hızlı gitmemeleri gerektiğini dile getirdi.

Sahipsiz hayvanların da can taşıdığını, onları görmemezlikten gelinmemesi gerektiğini söyleyen Çeliktaş, onların haklarını sonuna kadar savunarak örnek olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Şu an genel durumu çok iyi"

Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan da köpeğin kaza şikayetiyle kendilerine geldiğini, genel durumunda sıkıntı ve topallığı olduğunu kaydetti.

Çekilen röntgenlerini ardından femur (uyluk) kemiğinin yerinden çıktığını gördüklerini anlatan Alkan, "Bu kemiğin çıkabilmesi için güçlü bir darbe alması gerekiyordu. O darbeyi almış ve eklemden tamamen kemik çıkarılmış. Operasyon geçirdi, şu an genel durumu çok iyi. Ayağa kalkmaya ve yürümeye başladı. Yaklaşık 15 günlük fizik tedavi ve bakım sonrasında artık sokağa çıkabilecek duruma gelecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta taksinin çarpması sonucu uyluk kemiği çıkan sahipsiz köpek tedavi edildi - Son Dakika

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