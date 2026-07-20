Zonguldak'ta tünel girişine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
M.Ç'nin kullandığı 67 TZ 503 plakalı otomobil, kent merkezini Kilimli ilçesine bağlayan Uzunkum Tüneli girişinde duvara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta Tünel Girişi Kaza: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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