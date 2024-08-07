Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı gözaltına alındı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 50 gram bonzai, 2 sentetik uyuşturucu hap, 66 kök kenevir ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla, diğeri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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