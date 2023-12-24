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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde, terazi ve paketleme ekipmanı ele geçirildi.

Zonguldak\'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
24.12.2023 - 15:11,
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Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Karadeniz Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Kent merkezinde 1, Karadeniz Ereğli ilçesinde de 5 zanlının yakalandığı operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 3 hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ve paketleme ekipmanı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli salıverilirken, adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Karadeniz, Zonguldak, Ereğli, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
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