Zonguldak'ta Yangında Mahsur Kalan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Zonguldak'ta Yangında Mahsur Kalan Genç Hayatını Kaybetti

Zonguldak\'ta Yangında Mahsur Kalan Genç Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir evde çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan 27 yaşındaki Faruk Dombay hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yapılan incelemede, yangında hayatını kaybeden kişinin Faruk Dombay olduğu belirlendi. Dombay'ın cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü.

12.02.2024 18:26  Güncelleme: 18:29
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ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde evinde uyurken çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan Faruk Dombay (27) hayatını kaybetti.

Yangın, gece saatlerinde Kilimli ilçesi Karadon Mahallesi Dere Sokak'ta bir evde meydana geldi. Faruk Dombay'ın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekibi, binaya girdiklerinde bir kişinin yanmış cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede yanan kişinin Faruk Dombay olduğu belirlendi. Faruk Dombay'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Dombay bugün Karadon Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazla birlikte son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: DHA

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