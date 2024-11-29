Zonguldak'taki Öğrenci Kazası Davası Karara Bağlandı

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 1 öğrencinin öldüğü, 18 öğrenci ile sürücünün yaralandığı kazayla ilgili tutuksuz 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar araç sahibi R.A. (33) ve babası M.A. (68), taraf avukatları ile kazada yaralanan öğrenciler ve aileleri katıldı. Şoför F.B. (67) ise duruşmaya gelmedi.

Öğrenci Y.G. ifadesinde, okul çıkısı servise bindiklerini, seyir halindeyken kaza olmadan saniyeler önce sürücünün kendini araçtan dışarı atmak istediğini söyledi.

Kaza sonrası hastanede sürücünün yanında yattığını anlatan Y.G, "Doktorlar pek müdahale etmiyorlardı. Dolayısıyla sürücünün kalp krizi geçirdiğini düşünmüyorum. Arkadaşlarımın dediği gibi emniyet kemeri yerlerdeydi, emniyet kemeri bağlanmıyordu, koltuklar çıkıktı. Serviste giderken ara ara koltuklar düşüyordu. Hızlı gidiyordu, arada biz yavaş gitmesini söylüyorduk. Kendi güzergahından sapıp dar yollara giriyordu. Daha önce de iki kez kaza tehlikesi geçirmiştik. Olay sonrası 5 gün yoğun bakımda kaldım." diye konuştu.

Mağdurların avukatı Osman Yayla da tüm sanıkların olası kast hükümlerinin uygulanarak cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık avukatları ise araca dair incelemeler yapıldığını, kazanın araçtan kaynaklı meydana gelmediğinin bilirkişi raporuyla mevcut olduğunu, kazanın şoför F.B'nin rahatsızlanması nedeniyle yaşandığını belirterek, sanıklar için beraat talebinde bulundu.

Sanık R.A. kazanın olmasını kimsenin istemeyeceğini ifade ederek, M.A. ile beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar araç sahibi R.A. ile şoför F.B'nin "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı 9 yıl 5 ay 10 gün hapisle cezalandırılmasına, M.A'nın ise beraatine karar verdi.

Olay

Kilimli'den Muslu beldesine seyreden F.B'nin kullandığı 67 AT 873 plakalı lise öğrencilerini taşıyan midibüs, 14 Aralık 2022'de Çatalağzı mevkisinde şarampole devrilmişti. Kazada Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Büşra Akın yaşamını yitirmiş, sürücü ve 18 öğrenci yaralanmıştı.

Gözaltına alınan F.B. ile R.A, tutuklandıktan bir süre sonra serbest bırakılmıştı. İtirazlar üzerine F.B. ve R.A. daha sonra tekrar tutuklansa da itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

İddianamede, sanıklar şoför F.B. ile araç sahibi R.A. ve babası M.A. hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Öte yandan kazaya ilişkin 7 kamu görevlisi hakkında da "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle ayrı dava açılmıştı.