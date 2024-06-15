Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'ndan Kurban Bayramı Mesajı

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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hacıbektaşoğlu, mesajında, Kurban Bayramı'nın bereketi ve mutluluğunu hep birlikte yaşamanın coşkusu içinde olduklarını belirtti.

Bayramların, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren, kardeşlik bağlarını güçlendiren müstesna günler olduğuna işaret eden Hacıbektaşoğlu, vatandaşların huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmesini diledi.

Hacıbektaşoğlu, bayram tatili nedeniyle yola çıkacak sürücülere hatırlatmada bulunarak, "Trafik kurallarına riayet etmek, hem kendi can güvenliğimiz hem de sevdiklerimizin güvenliği için büyük önem taşımaktadır. Unutmayalım ki sevdiklerimize kavuşmanın en güvenli yolu trafik kurallarına uymaktan geçer." ifadelerini kullandı.