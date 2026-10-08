Zonguldak'ta kaçak maden ocakları rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta kaçak maden ocakları rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak\'ta kaçak maden ocakları rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta kaçak maden ocaklarına baskın öncesi rüşvet iddiası soruşturmasında gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si hakimliğe sevk edildi. Sevk edilen 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 8'i adli kontrolle serbest kaldı; savcılık ifadelerinin ardından 4 şüpheli serbest bırakılmıştı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Zonguldak'ta kaçak maden ocaklarına yapılacak baskınlar öncesinde bilgi sızdırmak için rüşvet aldıkları ve verdikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 1 Türkiye Taşkömürü Kurumu çalışanı, 1 Orman Muhafaza Memuru, 1 rödovans sahibi ve 13 kaçak ocak işletmecisinin bulunduğu 16 şüpheliden S.E. (42), S.A. (39), R.T. (38) ve M.A. (60), savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 12 şüpheliden M.O. (37), M.M. (49), E.A. (41) ve K.B.(62) tutuklandı, T.O. (30), N.D. (49), M.A. (28), Ş.Y. (43), M.D. (41), K.Ç. (42), F.T. (54), K.A. (41) adlı 8 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

2 DALGA OPERASYON YAPILMIŞ

Öte yandan geniş çapta yürütülen soruşturmanın ardından operasyonun detayları da ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 'rüşvet ve kaçak ocak' operasyonu kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki ekiplerin 2 ayrı operasyon yaptığı bildirildi. İlk dalga operasyon 5 Ekim sabahı 07.00'de yapılırken 2'si kamu görevlisi 8 şüpheli gözaltına alındı. 6 Ekim sabahı yapılan 2'nci dalga operasyonda ise aralarında rödovans sözleşmesi kapsamında işletmecilik faaliyetinde bulunan bir kişinin de yer aldığı 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam 16 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında 1 ruhsatsız tabanca ile 68 mermi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında kaçak ocaklara yönelik denetim ve imha işlemleri öncesinde ilgililere bilgi verildiği, bu işlemlerin engellendiği veya geciktirildiği ve bu suretle maddi menfaat sağlandığı iddialarına ilişkin rüşvet suçu yönünden planlı soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK,

Kaynak: DHA
Zonguldak3. SayfaGözaltıAdliyeGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Ordu’da korkunç olay Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü Ordu'da korkunç olay! Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
Samsun’da vicdanları sızlatan olay 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı Samsun'da vicdanları sızlatan olay! 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı
Karamürsel’de otomobil alacağı yüzünden iki kişiyi vuran 76 yaşındaki sanık tutuksuz kaldı: 27 yıl 6 ay hapis Karamürsel'de otomobil alacağı yüzünden iki kişiyi vuran 76 yaşındaki sanık tutuksuz kaldı: 27 yıl 6 ay hapis
23:24
Müge Anlı’da babasını arayan Hamid’in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi
Müge Anlı'da babasını arayan Hamid'in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi
22:30
Fon soruşturmasında 3 gazeteci, şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturmasında 3 gazeteci, şüpheli sıfatıyla ifade verecek
21:53
Afyonkarahisar’da silahla vurulan vali yardımcısı hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da silahla vurulan vali yardımcısı hayatını kaybetti
21:34
Türk tiyatrosunun usta ismi Necla Uygur hayatını kaybetti
Türk tiyatrosunun usta ismi Necla Uygur hayatını kaybetti
19:17
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
18:40
Çorlu’da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
Çorlu'da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 23:43:27. #7.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta kaçak maden ocakları rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei