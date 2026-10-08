Zonguldak\'ta kaçak maden ocakları rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Zonguldak'ta kaçak maden ocaklarına yapılacak baskınlar öncesinde bilgi sızdırmak için rüşvet aldıkları ve verdikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 1 Türkiye Taşkömürü Kurumu çalışanı, 1 Orman Muhafaza Memuru, 1 rödovans sahibi ve 13 kaçak ocak işletmecisinin bulunduğu 16 şüpheliden S.E. (42), S.A. (39), R.T. (38) ve M.A. (60), savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 12 şüpheliden M.O. (37), M.M. (49), E.A. (41) ve K.B.(62) tutuklandı, T.O. (30), N.D. (49), M.A. (28), Ş.Y. (43), M.D. (41), K.Ç. (42), F.T. (54), K.A. (41) adlı 8 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

2 DALGA OPERASYON YAPILMIŞ

Öte yandan geniş çapta yürütülen soruşturmanın ardından operasyonun detayları da ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 'rüşvet ve kaçak ocak' operasyonu kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki ekiplerin 2 ayrı operasyon yaptığı bildirildi. İlk dalga operasyon 5 Ekim sabahı 07.00'de yapılırken 2'si kamu görevlisi 8 şüpheli gözaltına alındı. 6 Ekim sabahı yapılan 2'nci dalga operasyonda ise aralarında rödovans sözleşmesi kapsamında işletmecilik faaliyetinde bulunan bir kişinin de yer aldığı 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam 16 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında 1 ruhsatsız tabanca ile 68 mermi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında kaçak ocaklara yönelik denetim ve imha işlemleri öncesinde ilgililere bilgi verildiği, bu işlemlerin engellendiği veya geciktirildiği ve bu suretle maddi menfaat sağlandığı iddialarına ilişkin rüşvet suçu yönünden planlı soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK,