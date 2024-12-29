Zorlu Kış: Hayvan Yetiştiricileri Sütey Yaylası'nda Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Zorlu Kış: Hayvan Yetiştiricileri Sütey Yaylası'nda Mücadele Ediyor

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Bitlis'in Sütey Yaylası'nda hayvan yetiştiricileri, kar yağışlarıyla zorlu kış koşullarında mücadele ediyor.

29.12.2024 09:33
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Hayvan yetiştiricilerin 2 bin 150 rakımda zorlu kış mesaisi

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yer alan 2 bin 150 rakımlı Sütey Yaylasında hayvan yetiştiricilerin zorlu kış mesaisi başladı.

Adilcevaz, Erciş ve Patnos arasında yer alan ve Türkiye'nin 4 bin 58 rakımı ile en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı eteğinde bulunan Sütey Yaylasında 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Mart ayında bu yana hayvanlarını merada otlatan hayvan yetiştiricilerin zorlu kış mesaisi başladı.

Kar yağması ile birlikte Cihangir köy yolunun ulaşıma kapandığını ve dolayısıyla 4 ay boyunca hayvanlara kar üstünde yem verildiğini belirten Erkan Karayılan isimli hayvan yetiştiricisi, " Kar 2 gündür aralıksız yağıyor. Bu nedenle kışımız başlamış oldu. Hayvanlarımızı artık merada değil, yazın hazırladığımız otlarla besliyoruz. Yaklaşık 4-5 ay boyunca bu zorluğu yaşıyoru" dedi.

Kaynak: İHA

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