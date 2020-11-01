01 Kasım 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

01 Kasım 2020 Star Yayın Akışı
01.11.2020 06:42
01 Kasım 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:00 Suikast
01:30 Dizi
02:30 Güvercin
03:00 Suikast
03:30 Vahe ile Evdeki Mutluluk
04:30 Erkenci Kuş
05:10 Erkenci Kuş
06:00 Yeni Bir Ev
07:30 Medcezir
10:00 Seven Ne Yapmaz
10:15 Bak Şu Leyleğe
12:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:00 Ayşecik ile Ömercik
14:00 Bak Şu Leyleğe
15:30 Dizi
15:30 Sefirin Kızı
15:45 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 Dizi
20:00 Menajerimi Ara
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