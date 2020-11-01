01 Kasım 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:00 Suikast

01:30 Dizi

02:30 Güvercin

03:00 Suikast

03:30 Vahe ile Evdeki Mutluluk

04:30 Erkenci Kuş

05:10 Erkenci Kuş

06:00 Yeni Bir Ev

07:30 Medcezir

10:00 Seven Ne Yapmaz

10:15 Bak Şu Leyleğe

12:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:00 Ayşecik ile Ömercik

14:00 Bak Şu Leyleğe

15:30 Dizi

15:30 Sefirin Kızı

15:45 Menajerimi Ara

18:45 Star Haber

20:00 Dizi

20:00 Menajerimi Ara