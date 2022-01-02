Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Mahkum
05:30 Elkızı
06:30 Kadın
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Maske Kimsin Sen?
13:45 Benden Söylemesi
15:30 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Maske Kimsin Sen?
22:15 Maske Kimsin Sen?
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Ocak 2022 Fox Yayın Akışı - Son Dakika