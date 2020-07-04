04 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı
04 Temmuz 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Örümcek İstilası 2
00:30 Galip Derviş
01:45 Poyraz Karayel
01:45 Örümcek İstilası 2
03:15 Poyraz Karayel
04:00 Akasya Durağı
05:15 Akasya Durağı
05:45 Yabancı Damat
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
10:45 Güneşi Beklerken
13:00 Arda'nın Mutfağı
13:15 Aşk-ı Memnu
14:00 Afili Aşk
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:45 Gırgıriye
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik
20:00 Görümce
22:15 Hızlı ve Ateşli
22:15 Recep İvedik
23:45 Çok Akustik
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 04 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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