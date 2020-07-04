04 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Örümcek İstilası 2

00:30 Galip Derviş

01:45 Poyraz Karayel

01:45 Örümcek İstilası 2

03:15 Poyraz Karayel

04:00 Akasya Durağı

05:15 Akasya Durağı

05:45 Yabancı Damat

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

10:45 Güneşi Beklerken

13:00 Arda'nın Mutfağı

13:15 Aşk-ı Memnu

14:00 Afili Aşk

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:45 Gırgıriye

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Recep İvedik

20:00 Görümce

22:15 Hızlı ve Ateşli

22:15 Recep İvedik

23:45 Çok Akustik