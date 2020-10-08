08 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig Maç Özetleri

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

01:00 beIN Manşet

02:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

02:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

02:30 Maç Saati

04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

04:30 beIN Manşet

05:30 Maç Saati

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

08:00 beIN Manşet

08:30 Maç Saati

09:00 Futbolun Şehirleri

09:00 beIN Teknik

10:00 Maç Saati

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:15 Süper Lig Kısa Özet

11:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

12:00 Futbolun Şehirleri

12:00 Maç Saati

13:00 Taraftar

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

13:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

14:00 Maç Saati

14:30 Taraftar

15:30 Süper Lig Kısa Özet

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

16:00 1. Lig

16:00 Extra

17:45 Süper Lig Kısa Özet

18:00 beIN Manşet

19:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show

20:00 beIN Teknik

21:00 Süper Lig Özel

22:00 Maç Saati

23:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

23:45 Süper Lig Kısa Özet