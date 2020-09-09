09 Eylül 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

09 Eylül 2020 Trt1 Yayın Akışı
09 Eylül 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:00 Yeşil Yol
02:20 52 Hafta
02:45 Hangimiz Sevmedik
04:55 Hayat Kurtaranlar
05:30 Aslan Ailem
08:30 Yeşil Deniz
10:50 Hangimiz Sevmedik
14:00 Fazlası Zarar
16:40 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yeşil Yol
20:00 Benim Adım Melek
23:50 Tövbeler Olsun
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