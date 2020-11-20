Bir Aralık'a günler kala yoğunluk başladı - Son Dakika

Bir Aralık'a günler kala yoğunluk başladı

TOKAT - Türkiye'de, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu tarihi olan 1 Aralık yaklaşırken, lastikçilerde yoğunluk başladı.

Tokat'ta kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala araç sürücüleri lastikçilerin yolunu tuttu. Lastikçiler ise talepleri karşılayabilmek için yoğun mesai harcamaya başladı. Pandemi döneminde randevu ile hizmet veren esnaflar sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar çalışıyor. Oto lastikçisi Necati Aydın, zorunlu kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Son güne kalmak istemeyenlerin yoğunluk oluşturduğunu belirten Aydın, "Kar lastiğini taktırmak için kar yağmasını bekleyemeye gerek yok. Soğuk havalarda faydası var. Kış lastiği soğuk havalarda yol tutuşu sağlıyor. Yaz lastiği kış aylarında sertleştiği için yol tutuşu azalıyor, bu dönemde kullanılmasını önermiyoruz" dedi.

Bazı araç sürücülerinin 4 lastik yerine 2'sini taktırdığını belirten Aydın, "Bu şekilde lastik taktırmak doğru değil. Çünkü kış lastiği takılı olmayan aracın önü veya arkası karda, buzlanmada kayabilir. 4 lastiğinde kışlık olarak takılmalı" diye konuştu. Son günlere kalmak istemediğini ifade eden Fatih Ersalan ise otomobilinin lastiklerini değiştirerek daha güvenli bir şekilde trafiğe çıkacağını kaydetti.

1 Nisan'a kadar devam edecek olan kış lastiği uygulaması yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçları kapsamıyor. Ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması hayati önem taşıyor.