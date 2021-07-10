Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:55 Bir Zamanlar Kıbrıs
03:55 Masumlar Apartmanı
06:15 İmparatoriçe Ki
09:00 Yeşil Deniz
11:45 Yedi Numara
12:50 Batlır
14:55 Seksenler
17:45 Yıldızların Yolu
19:00 Ana Haber
20:00 Yeşil Yol
23:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 10 Temmuz 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika