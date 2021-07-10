10 Temmuz 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:55 Bir Zamanlar Kıbrıs

03:55 Masumlar Apartmanı

06:15 İmparatoriçe Ki

09:00 Yeşil Deniz

11:45 Yedi Numara

12:50 Batlır

14:55 Seksenler

17:45 Yıldızların Yolu

19:00 Ana Haber

20:00 Yeşil Yol

23:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi