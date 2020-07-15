10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN, KKTC BAŞBAKANINI AĞIRLADI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı İrsen Küçük, Başbakan Erdoğan'ı ziyaret etti.

Erdoğan konuk başbakanı resmi törenle karşıladı.

SELDE MAHSUR KALDI, İŞ MAKİNESİ KURTARDI

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 saat süren sağanak yağış sele yol açtı. Bu sırada yağmurdan korunmak için köprü altına sığınan yaşlı şahıs, bulunduğu yerde mahsur kalınca iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

OTEL İFLAS ETTİ, KONUKLAR TRANSFER EDİLDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Ilıca Kumköy'de faaliyet gösteren bir otel iflas etti. Tesiste kalan konuklar başka otellere aktarıldı.

ÇOCUKLARIN YENİ ZURNASI: KABAKZELLA

Kayserili çocuklar, Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası ile üne kavuşan vuvuzelladan örnek alarak yerli enstrüman geliştirdi.

Çocuklar bu yeni müzik aletine kabakzella adını verdi.

(İHA)