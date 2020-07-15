10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
FIFA, 2022 Dünya Kupası maçlarının kışın oynanacağını açıkladı
Son Dakika: Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı

ERDOĞAN, KKTC BAŞBAKANINI AĞIRLADI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı İrsen Küçük, Başbakan Erdoğan'ı ziyaret etti.

Erdoğan konuk başbakanı resmi törenle karşıladı.

SELDE MAHSUR KALDI, İŞ MAKİNESİ KURTARDI

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 saat süren sağanak yağış sele yol açtı. Bu sırada yağmurdan korunmak için köprü altına sığınan yaşlı şahıs, bulunduğu yerde mahsur kalınca iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

OTEL İFLAS ETTİ, KONUKLAR TRANSFER EDİLDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Ilıca Kumköy'de faaliyet gösteren bir otel iflas etti. Tesiste kalan konuklar başka otellere aktarıldı.

ÇOCUKLARIN YENİ ZURNASI: KABAKZELLA

Kayserili çocuklar, Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası ile üne kavuşan vuvuzelladan örnek alarak yerli enstrüman geliştirdi.

Çocuklar bu yeni müzik aletine kabakzella adını verdi.

(İHA)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Kıbrıs, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

Son Dakika

16:11 İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici 15:25 Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı 15:19 Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:58 Dortmund, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Andre Schürrle ile yollarını ayırdı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:50 Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir 14:19 Bağcılar'da kamyonun 2 otomobili ezerek durabildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı 13:41 Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz 13:33 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı 13:30 İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar 12:38 Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı 12:09 Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
16:11
Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
15:25
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
15:19
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
15:08
Dortmund, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Andre Schürrle ile yollarını ayırdı
14:58
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
14:52
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
14:50
Bağcılar'da kamyonun 2 otomobili ezerek durabildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı
14:19
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
14:06
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
13:51
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