1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu'na soğuk duş - Son Dakika
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1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu'na soğuk duş

1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu\'na soğuk duş
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CHP'de bugün yapılacak grup toplantısı öncesinde hareketli saatler yaşanıyor. Milletvekillerine eksiksiz katılım talimatı gönderildiği öne sürülürken, Kılıçdaroğlu'na muhalif bazı vekillerin toplantıya katılmayacağı ve kurultay çağrısı için hazırlık yaptığı iddia edildi.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, 1009 gün sonra yeniden TBMM Grup Toplantısı'nda kürsüye çıkmaya hazırlanırken, parti içinde hareketli saatler yaşanıyor. Tüm vekillere eksiksiz katılım talimatı gönderilirken, muhalif vekillerin toplantıyı boykot edip kurultay çağrısı yapacağı öne sürüldü.

KILIÇDAROĞLU 1009 GÜN SONRA YENİDEN KÜRSÜDE

Mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu, uzun bir aranın ardından TBMM Grup Toplantısı'nda partisinin milletvekillerine seslenecek. Kılıçdaroğlu, son grup konuşmasını daha sonra iptal edilerek geçersiz sayılan 38. Olağan Kurultay öncesinde gerçekleştirmişti. Usta siyasetçi, tam 1009 gün sonra ilk kez grup kürsüsünde yer alacak.

EKSİKSİZ KATILIM TALİMATI

Nefes'in haberine göre, bugünkü kritik grup toplantısı öncesi CHP Grup Başkanı Faik Öztrak harekete geçti. Parti içi disiplini sağlamak amacıyla milletvekillerine özel bir mesaj gönderen Öztrak, toplantıya mazeretsiz ve eksiksiz katılım sağlanmasını talep etti.

MUHALİF VEKİLLERDEN BOYKOT VE KURULTAY HAZIRLIĞI

Eksiksiz katılım talimatına rağmen, parti içindeki ayrılıkların toplantıya yansıması bekleniyor. Kulislerde konuşulan iddialara göre 45 CHP milletvekili arasında Kemal Kılıçdaroğlu'na koşulsuz destek veren milletvekili sayısı 23-24. Muhalif kanatta yer alıp olağanüstü kurultay talep eden ve toplantıya katılmayacağı öne sürülen vekil sayısı ise yaklaşık 20.

"ADAY OLMAYIN" ÇAĞRISI YOLDA

Grup toplantısını boykot edeceği belirtilen muhalif milletvekillerinin bir sonraki adımı da şekillenmeye başladı. İddiaya göre bu grup, önümüzdeki günlerde ortak bir deklarasyon yayımlayarak Kılıçdaroğlu'na resmen olağanüstü kurultay çağrısı yapacak ve yaklaşan süreç için "aday olmayın" mesajı verecek.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem 1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu'na soğuk duş - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu'na soğuk duş - Son Dakika
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