12 Yıl Sonra Gözaltı

İstanbul'da, 12 yıl önce Vedat Şahin'in silahla öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli, Bağcılar'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Şişli'deki Vali Konağı Caddesi'nde 24 Aralık 2014'te Şahin'in öldürülmesiyle ilgili çalışma yapıldı.

Bu kapsamda olaya iştirak ettiği tespit edilen, 12 yıldır aranan E.D'nin yakalanması için Bağcılar'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda, E.D. ile birlikte toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.

Evde sahte kimlik ve ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.