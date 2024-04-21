13. Alaçatı Ot Festivali\'nde En Güzel Yemekler ve Otlar Yarıştı

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Doğadan toplanan yüzlerce türdeki otun tezgahlarda yerini aldığı 13. Alaçatı Ot Festivali'nde, Doğa Rutkay'ın sunduğu yarışmada en güzel yemekler ve otlar yarıştı. 107 çeşit ot toplanan yarışmada Şevketi Bostan ile yapılmış birbirinden güzel yemekler değerlendirildi.

13. Alaçatı Ot Festivali'nin dördüncü gününde otları tanıma ve toplama gezilerinden yemek atölyelerine, yabani ot ve bitkilerle beslenme seminerlerinden konserlere kadar bir çok etkinlik düzenlendi. Alaçatı Amfi Tiyatro'da sunuculuğunu Doğa Rutkay'ın, Jüri Başkanlığını Ayhan Sicimoğlu'nun yaptığı "En güzel yemek yarışması ile en çok çeşit ot toplama yarışması" düzenlendi.

11 çeşit yemekle katılınen yarışmanın jüriliğini, festival kurucularından Ayhan Sicimoğlu'nun da bulunduğu ünlü şefler Ahmet Güzelyağdöken, Gökçen Adar, Ayşe Nur Mıhçı, Figen Mertol, Reşat Akbaykal, Süreyya Üzmez, Prof. Dr. Menşure Özgüven, Dr. Ayfer Tan, Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Keçeci ve Nuran Erden yaptı.

DERECEYE GİRENLERE ALTIN VERİLDİ

Yarışmada dereceye girenlerden birinciye tam, ikinciye yarım ve üçüncüye çeyrek altın hediye edildi. Yemek yarışmasında Ebru Devecioğlu birinci, Mevlüde Kitapçıoğlu ikinci, Necla Işıklıoğlu üçüncü oldu. Vejetaryen dalında ise Deniz Alagöz birinci seçildi.

107 ÇEŞİT OT TOPLANTI

Tıbbi aromatik ve yenilebilir otlardan oluşan en çok çeşit ot toplama yarışmasında ise Nurcan Erden 107 çeşit ot ile birinci, 104 çeşit ot ile Eşenur Derin Kurnaz ikinci, 91 çeşit ot ile Esmanur Kurnaz da üçüncü oldu.