VAN 14 AYDIR KAPALI OLAN KAPIKÖY SINIR KAPISI, YENİDEN AÇILIYOR - Son Dakika

VAN 14 AYDIR KAPALI OLAN KAPIKÖY SINIR KAPISI, YENİDEN AÇILIYOR

03.05.2021 14:08

VAN'da, 24 Mart 2020'de koronavirüs tedbirleri kapsamında araç ve yaya geçişlerine kapatılan Türkiye'nin İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nın 17 Mayıs'ta yeniden yaya geçişlerine açılacak olması sevinçle karşılandı.

VAN'da, 24 Mart 2020'de koronavirüs tedbirleri kapsamında araç ve yaya geçişlerine kapatılan Türkiye'nin İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nın 17 Mayıs'ta yeniden yaya geçişlerine açılacak olması sevinçle karşılandı.

Van'ın İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı, koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl 24 Mart'ta araç ve yaya geçişlerine kapatıldı. Gümrük Kapısı'nın 17 Mayıs'ta açılacağı belirtildi. Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, koronavirüs salgını nedeniyle İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'nın 14 aydan bu yana kapalı olduğunu, kararın kendilerini sevindirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 17 Mayıs'ta kapının tekrar açılacağının müjdesini vermesi Van'da sevinçle karşılandı.Yılda ilimiz 1 milyon İranlı turist ağırlıyordu. Bunun büyük bölümü Kapıköy'de giriş ve çıkışları oluyordu. Bu da ilimizin ekonomisine tabana yayılması konusunda çok büyük etkileri vardı. Duran ekonomi çarklarımız yeniden dönmeye başlayacak. İnsanlarımız heyecanlı, mutlu bir şekilde bu kapının açılmasını bekliyor. Bir de 8 saat çalışan kapımızın 24 saat esaslı çalışması bizi daha da mutlu edecektir. Bu anlamda emeği geçen siyasi parti parlementerlerine, Van TSO olarak teşekkür ediyoruz. Tabii ki en başka sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. İşsizlik oranının en yüksek olduğu il maalesef Van. Pandemiden önce yüzde 23 olan işsizlik oranı, şu an yüzde 40-50 civarında. Genç nüfusta Türkiye'de ilk 5'teyiz. Yaş ortalaması 21'dir. Bu anlamda Ortadoğu'ya açılan Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılması halinde, yanı başımızda İran İslam Cumhuriyeti ve Türkü Cumhuriyetlerine ulaşım, gidiş ve gelişimiz çoğalacaktır. Bu da ilimizin ve ülkemizin ekonomisine katma değer sağlayacaktır."

'2018'DE VAN 1 MİLYON TURİST AĞIRLADI'

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge ise, "Kapıköy Van için çok önemli. Kent esnafı, ticaretinin yaklaşık yüzde 50'si bu kapı sayesinde oluyordu. İran'la entegre olmuş. Kentte şu an ticaretin dönmediğini hepimiz biliyoruz. Konaklama tesisleri ve iş yerlerimizin bir kısmı kapalı. İran'la bu kadar hasbihal olmuş bir şehrin, sınır kapısının kapanması maalesef ekonomiyi çok derinden yaralıyor. 2018 yılında Van 1 milyon turist ağırladı. Bu 1 milyon turistin 500 bini İran'dan gelen misafirlerimiz. Diğer 500 bin turist ise bölgedeki iller ve dış ülkelerden gelen turistlerdi. Yani 500 bin turistin Van'da bulunduğunu düşündüğünüzde kent ekonomisine sağladığı katma değeri hepimiz artık hesaplayabiliyoruz. Kapıköy'ün MKYK'da konuşulması sayın Fatih Çiftçi, Zahir Soğanda ve Burhan Kayatürk tarafından, durumun sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmesi ve sayın Cumhurbaşkanımızın da Van ekonomisinin canlandırması adına kapının 17 Mayıs sonrasını işaret etmesi, Van için çifte bayram havası oluşturmuştur. Van esnafı da bu yönde işyerlerini hazırlamakta. İnşallah 17 Mayıs sonrası Van bir hayal kırıklığı yaşamaz, herkesin gözü kulağı şu an sınır kapısının açılmasında" dedi.

VAN 14 AYDIR KAPALI OLAN KAPIKÖY SINIR KAPISI, YENİDEN AÇILIYOR
VAN 14 AYDIR KAPALI OLAN KAPIKÖY SINIR KAPISI, YENİDEN AÇILIYOR
VAN 14 AYDIR KAPALI OLAN KAPIKÖY SINIR KAPISI, YENİDEN AÇILIYOR
VAN 14 AYDIR KAPALI OLAN KAPIKÖY SINIR KAPISI, YENİDEN AÇILIYOR
VAN 14 AYDIR KAPALI OLAN KAPIKÖY SINIR KAPISI, YENİDEN AÇILIYOR
VAN 14 AYDIR KAPALI OLAN KAPIKÖY SINIR KAPISI, YENİDEN AÇILIYOR
VAN 14 AYDIR KAPALI OLAN KAPIKÖY SINIR KAPISI, YENİDEN AÇILIYOR
VAN 14 AYDIR KAPALI OLAN KAPIKÖY SINIR KAPISI, YENİDEN AÇILIYOR
VAN 14 AYDIR KAPALI OLAN KAPIKÖY SINIR KAPISI, YENİDEN AÇILIYOR
VAN 14 AYDIR KAPALI OLAN KAPIKÖY SINIR KAPISI, YENİDEN AÇILIYOR
VAN 14 AYDIR KAPALI OLAN KAPIKÖY SINIR KAPISI, YENİDEN AÇILIYOR

Kapıköy, Türkiye, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN 14 AYDIR KAPALI OLAN KAPIKÖY SINIR KAPISI, YENİDEN AÇILIYOR - Son Dakika


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