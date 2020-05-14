14 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Başakşehir Goller

00:40 Süper Lig Galatasaray Goller

00:55 Kamu Spotu Evde Spor

01:00 Arjantin - Hırvatistan

01:00 2018 Dünya Kupası Son 16 Karş. Fransa - Arjantin

01:00 Fransa - Arjantin

02:40 Siyah Beyaz Anılar

02:40 2018 Dünya Kupası Özetler

02:55 Takvim Yaprakları

02:55 Spor Kitaplığı

03:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Liverpool - Tottenham

03:00 Liverpool - Tottenham

03:00 Türkiye - Andorra

04:40 Siyah Beyaz Anılar

04:40 Bir Zamanlar

04:55 Spor Kitaplığı

05:00 Liverpool - Arsenal

05:55 Kamu Spotu Evde Spor

06:00 Süper Lig Özetler

06:30 Lig Hatırası 89 - 90

06:40 Başakşehir Goller

06:55 Efsanelerin İzinde

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Unutulmaz Maçlar

07:00 2014 DÜNYA KUPASI YARI FİNAL KARŞ.' BREZİLYA - ALMANYA

07:00 Brezilya - Almanya

08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi

09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:30 TFF 1. Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:25 Hava Durumu

10:30 Brezilya - Almanya

10:30 2018 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' BREZİLYA - BELÇİKA

12:10 Efsanelerin İzinde

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Romanya - Arjantin

12:15 1994 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Bülteni

14:00 TBMM-TV

14:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR

15:00 Lig Hatırası 89-90

15:00 Lig Hatırası 89 - 90

15:25 Süper Lig Özetler

15:55 Kamu Spotu İşte Spor

15:55 Kamu Spotu Evde Spor

16:00 UEFA Euro 2020 Eleme Futbol Karş.

16:00 Fransa - Arjantin

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR

18:00 Spor Ana Haber

18:40 2018 Dünya Kupası Özetler

18:55 Takvim Yaprakları

19:00 Unutulmaz Maçlar

20:30 USTALARA SAYGI

20:40 Almanya Bundesliga Özetler

21:00 Lig Hatırası 89 - 90

21:00 Lig Hatırası 89-90

21:25 Süper Lig Özetler

21:35 Inter - Napoli

21:45 Bir Zamanlar

21:55 Kamu Spotu Evde Spor

22:00 Spor Akşamı

23:00 İNGİLTERE PREMİER LİG FUTBOL KARŞ.

23:00 Liverpool - Everton

23:00 Liverpool - Tottenham