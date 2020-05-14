14 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Başakşehir Goller
00:40 Süper Lig Galatasaray Goller
00:55 Kamu Spotu Evde Spor
01:00 Arjantin - Hırvatistan
01:00 2018 Dünya Kupası Son 16 Karş. Fransa - Arjantin
01:00 Fransa - Arjantin
02:40 Siyah Beyaz Anılar
02:40 2018 Dünya Kupası Özetler
02:55 Takvim Yaprakları
02:55 Spor Kitaplığı
03:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Liverpool - Tottenham
03:00 Liverpool - Tottenham
03:00 Türkiye - Andorra
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:40 Bir Zamanlar
04:55 Spor Kitaplığı
05:00 Liverpool - Arsenal
05:55 Kamu Spotu Evde Spor
06:00 Süper Lig Özetler
06:30 Lig Hatırası 89 - 90
06:40 Başakşehir Goller
06:55 Efsanelerin İzinde
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Unutulmaz Maçlar
07:00 2014 DÜNYA KUPASI YARI FİNAL KARŞ.' BREZİLYA - ALMANYA
07:00 Brezilya - Almanya
08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Brezilya - Almanya
10:30 2018 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' BREZİLYA - BELÇİKA
12:10 Efsanelerin İzinde
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Romanya - Arjantin
12:15 1994 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 TBMM-TV
14:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:00 Lig Hatırası 89 - 90
15:25 Süper Lig Özetler
15:55 Kamu Spotu İşte Spor
15:55 Kamu Spotu Evde Spor
16:00 UEFA Euro 2020 Eleme Futbol Karş.
16:00 Fransa - Arjantin
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 KAMU SPOTU İŞTE SPOR
18:00 Spor Ana Haber
18:40 2018 Dünya Kupası Özetler
18:55 Takvim Yaprakları
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:30 USTALARA SAYGI
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Lig Hatırası 89 - 90
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:25 Süper Lig Özetler
21:35 Inter - Napoli
21:45 Bir Zamanlar
21:55 Kamu Spotu Evde Spor
22:00 Spor Akşamı
23:00 İNGİLTERE PREMİER LİG FUTBOL KARŞ.
23:00 Liverpool - Everton
23:00 Liverpool - Tottenham