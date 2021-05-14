Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Labirent: Son İsyan
03:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
05:20 Kuruluş Osman
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Kardeşlerim
11:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Akıncı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 14 Mayıs 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika