 14 Şubat'ta Mutluluğa 'EVET' Dediler

Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nin nikâh salonu, 14 Şubat'ta evlenmek isteyen çiftlerle doldu.

Sarıyer'de evlilik tarihlerini özel kılmak isteyen 18 çift, Sevgililer Günü'nde romantik bir nikâh töreniyle dünya evine girdi. Hayatlarını 14 Şubat'ta birleştirmek isteyenler Sarıyer Belediyesi Evlendirme Birimi'ne başvurarak aylar öncesinden gün aldı.Saat 12'de başlayıp 18.00'e kadar devam edecek nikah törenlerinde çiftlere bu özel günün anısına kahve fincanı hediye edildi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, çiftlere bir ömür mutluluklar diledi.