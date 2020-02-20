14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya'yı 6-0 yendi - Son Dakika
Son Dakika Spor 14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya'yı 6-0 yendi - Son Dakika Spor

14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya'yı 6-0 yendi

6 saat önce

14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 6-0 mağlup etti.

14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya'yı 6-0 yendi, System.String[]

14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 6-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, TFF Riva Tesisleri'nde Kuzey Makedonya ile karşılaştı.

Milli takımın gollerini, 7. dakikada Furkan Emin Kaçmaz, 22. dakikada Emirhan Arkutcu, 33. dakikada Efe Can Mete, 38. dakikada Eren Paşahan, 47. dakikada Mert Selçuk ve 56. dakikada Caner Kızılyaprak attı.

Teknik direktör Güngör Şahinkaya yönetimindeki milliler, 18 Şubat Salı günü yine Kuzey Makedonya ile oynadığı hazırlık maçından 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Makedonya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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