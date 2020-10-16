15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Farkındalık Günü - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla görme engelli bireyleri ziyaret etti.

Sosyal Hizmet uzmanı öncülüğünde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinin katılımlarıyla şehirdeki görme engelli vatandaşlar ziyaret edilerek, onlarla görüşüldü, talepleri belirlendi.

Sosyal Hizmet uzmanı Mehmet Yıldız, beyaz bastonun görme engelli vatandaşlar için hayati bir öneme sahip olduğunu, sosyal hayatta da yaşamı daha özgür kılan, güvenli hissettiren ve daha aktif rol almayı sağlayan hayati bir araç olduğunu belirtti.

Görme engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek morallerini yüksek tutmak istediklerini aktaran Yıldız, "Bu kapsamda görme engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları ve karşılaştıkları engellere dikkati çekmek, yalnız olmadıklarını onlara hissettirtmek istedik." dedi.

Ziyaret edilen engellilere çeşitli hediyeler de verildi.