Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 15. kez kazanan sarı-kırmzılılar, kendisine ait olan 14 maçlık rekoru da geliştirmiş oldu.

26.04.2024 22:02  Güncelleme: 22:06
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0 mağlup etti.

İLK YARIDA REKOR ŞUT VAR, GOL YOK

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da birçok gol pozisyonuna girse de 26 şut atılmasına rağmen gol sesi çıkmadı. Adana Demirspor'un 11, Galatasaray'ın 15 şut çektiği ilk yarı, bu sezon ilk yarısı en fazla şuta sahne olan Süper Lig maçı oldu.

SAKATLIKLAR NEDENİYLE SIK SIK OYUN DURDU

Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarıda oyun, sakatlıklar nedeniyle sık sık durdu. Adana Demirspor'un kaptanı Semih Güler, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve 11. dakikada yerini Jovan Manev'e bırakmak zorunda kaldı.

Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti

ZIYECH PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın 53. dakikasında Dries Mertens'in yay üzerinden indirdiği topa sol ayağıyla çok sert vuran Hakim Ziyech, topu ağlara gönderdi ve sarı-kırmızılı takımını 1-0 öne geçirdi. Ligdeki 4. golünü atan Ziyech, bu gollerin hepsini ceza sahası dışından attı.

KEREM DEMİRBAY SAHNE ALDI

Müsabakanın 64. Kaan Ayhan'ın pasıyla çizgiye inen Kerem Demirbay, dar açıdan çok sert vurdu ve takımını 2-0 öne geçirdi.

Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti

NOKTAYI ICARDI KOYDU

90+1 dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mertens, hemen yanındaki Icardi'ye bıraktı. Onun düzgün vuruşu ağlarla buluştu ve skor 3-0'a geldi. Müsabaka da bu skorla tamamlandı.

KENDİ REKORUNU KIRDI

14 maçtır kazanan Galatasaray, konuk olduğu Adana Demirspor'u yenerek ligde üst üste 15. galibiyetini aldı ve kendisine ait ligde üst üste kazanma rekoru kırdı.

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Son Dakika Spor Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • ferhat eser: Türkiyede futbol karanlığa gömülmüştür 14 766 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Bu sefer sıkıntı neydı eser Ferhat. Adana süper oynadı hakem kusursuz maç yönetti. Fenerbahçeli yorumcular bile hata kusur bulamadı senmi buldun 566 7 ferhat eser: Beşiktaşın hakkının yendiği şampiyon olmadığı hersene dünya karanlıktır bizim için elini vicdanına koy hakediyormusunuz şuan Liderliği???? 6 23 fatih mazlum: kopru altindamisin ferhat yine yorumundan anlasilan o yine baslamissin cekmeye 17 1 Galatasaray Spor kulübü: Bu bir algı fb 10 yıllık başarsızlığını bu şekilde üzerinden atmaya çalışıyor. Ve en önemlisi medya gücünü kullanarak bu algıyı güçlendiriyor. 8 2
  • Cihan Işık: şampiyon Galatasaray 568 10 Yanıtla
  • Ali Arat: mayislar bizimdir. ismail kartal derki 4 maci alinca sampiyonuz 394 6 Yanıtla
  • mehmet selçuk güner: Abdulkerim, i atmamak için hakem herşeyi yaptı. İlk yarı atılması gerekirdi. Sarı kart görmeden açı bitirdi. Galatasaray'ın bunlara ihtiyacı yok ki Ama yine de çok adaletsiz yönetim devam ediyor 6 324 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: İrfancanın her maç atılması gerekiyor o zaman 226 4
  • Kasim Ozdal: Fenere geçmiş olsun.Artık başka baharlara!!! 109 3 Yanıtla
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