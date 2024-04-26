Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da birçok gol pozisyonuna girse de 26 şut atılmasına rağmen gol sesi çıkmadı. Adana Demirspor'un 11, Galatasaray'ın 15 şut çektiği ilk yarı, bu sezon ilk yarısı en fazla şuta sahne olan Süper Lig maçı oldu.
Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarıda oyun, sakatlıklar nedeniyle sık sık durdu. Adana Demirspor'un kaptanı Semih Güler, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve 11. dakikada yerini Jovan Manev'e bırakmak zorunda kaldı.
Karşılaşmanın 53. dakikasında Dries Mertens'in yay üzerinden indirdiği topa sol ayağıyla çok sert vuran Hakim Ziyech, topu ağlara gönderdi ve sarı-kırmızılı takımını 1-0 öne geçirdi. Ligdeki 4. golünü atan Ziyech, bu gollerin hepsini ceza sahası dışından attı.
Müsabakanın 64. Kaan Ayhan'ın pasıyla çizgiye inen Kerem Demirbay, dar açıdan çok sert vurdu ve takımını 2-0 öne geçirdi.
90+1 dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mertens, hemen yanındaki Icardi'ye bıraktı. Onun düzgün vuruşu ağlarla buluştu ve skor 3-0'a geldi. Müsabaka da bu skorla tamamlandı.
14 maçtır kazanan Galatasaray, konuk olduğu Adana Demirspor'u yenerek ligde üst üste 15. galibiyetini aldı ve kendisine ait ligde üst üste kazanma rekoru kırdı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (16)