TBMM'de "1400 sene" tartışması! CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM'de "1400 sene" tartışması! CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi

Geniş Video İzle

TBMM'de CHP'li Umut Akdoğan'ın, Deniz Gezmiş'in idamının yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada "Ey zalimler, ister kaymakam olun ister vali, ister hakim olun ister savcı, ister vekil olun ister bakan, boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı. 1400 senedir yapıyorsunuz bunu." sözleri tansiyonu yükseltti. AK Partili Leyla Şahin Usta, "1400 senedir demek bu ülkenin Müslümanlarına çok ciddi iftira ve hakaret etmek demektir." diyerek, Akdoğan'ın özür dilemesini istedi.

07.05.2024 19:09  Güncelleme: 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın "Ey zalimler, ister kaymakam olun ister vali, ister hakim olun ister savcı, ister vekil olun ister bakan, boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı. 1400 senedir yapıyorsunuz bunu." sözleri ortalığı karıştırdı. CHP ve AK Parti vekiller arasında tartışma çıktı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Karaca, gündeme geçmeden önce 2 milletvekiline gündem dışı söz verdi. AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, "Siyonizm sorunu, Filistin gerçeği" ve CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan "6 Mayıs 1972'de gerçekleştirilen idamların 52. yılında Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan, Hüseyin İnan" konularında birer konuşma yaptı.

TBMM'de '1400 sene' tartışması! CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi

AK Parti Ankara Milletvekili Baykoç, bugün barbarlığın medeniyete, kutsal olmayanın kutsal olana, İsrail'in insanlığa ve insan haklarına savaş açtığını belirterek, "Siyonizm sorundur, Filistin gerçektir." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının eylemleri nedeniyle değil fikirleri nedeniyle idam edildiklerini ifade ederek, "Deniz Gezmiş ve arkadaşları anayasayı ortadan kaldırdıkları için değil anayasa tam uygulansın dedikleri için idam edildiler." diye konuştu.

GENEL KURULDA "1400 SENE" TARTIŞMASI

Akdoğan'ın, "Ey zalimler, ister kaymakam olun ister vali, ister hakim olun ister savcı, ister vekil olun ister bakan, boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı. 1400 senedir yapıyorsunuz bunu. Nesimi'nin derisini yüzerken yaptınız bunu. Hallac-ı Mansur'u asarken yaptınız bunu. Kubilay'ın başını keserken yaptınız bunu." sözleri Genel Kurulda tartışmalara neden oldu.

AK Parti milletvekilleri, Akdoğan'ın "1400 senedir" sözleriyle ne demek istediğini açıklamasını istedi. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "1400 senedir demek bu ülkenin Müslümanlarına çok ciddi iftira ve hakaret etmek demektir." diyerek, Akdoğan'ın özür dilemesini istedi. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının asılması için o dönem Meclis'e bir kanun teklifi geldiğini anımsatan Usta, kanun teklifine CHP'den 28 milletvekilinin kabul oyu verdiğini anımsatarak, "O zaman bu idama evet oyu veren CHP'li 28 milletvekili utanmayacak da kim utanacak." dedi.

TBMM'de '1400 sene' tartışması! CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına toplam 48 ret oyu verildiğini, bunlardan 47'sinin CHP oyu olduğunu söyledi. Bunların içinde İsmet İnönü ve Bülent Ecevit'in oylarının da olduğunu, bununla gurur duyduklarını ifade eden Günaydın, "273 kabul var. O kabulün içerisinde 28 CHP'linin de oyu var. O 28 CHP'linin 1972'deki oylarının doğru olmadığını buradan açıkça ifade ediyoruz. Bu 28 oyun dışında 'evet' diyen 273 oy kalkmış, kimin müktesebatından kimin geçmişini takip ediyor bunlar?" şeklinde konuştu.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

AK Parti ve CHP milletvekilleri arasındaki tartışmanın devam etmesi üzerine TBMM Başkanvekili Karaca, birleşime ara verdi. Aranın ardından Karaca, milletvekillerine yerlerinden söz verdi. Bu sırada AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışmanın sürmesi üzerine Karaca, birleşime bir kez daha ara verdi. Tartışma arada da devam etti.

TBMM\'de "1400 sene" tartışması! CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Leyla Şahin Usta, Umut Akdoğan, Deniz Gezmiş, AK Parti, Tansiyon, Hakim, Hukuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de '1400 sene' tartışması! CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ali Arslan: Bende 1400 yıldır dediğine katılıyorum. 11 52 Yanıtla
    Selami Karagülle: Sen zaten katılmasaydın şaşardım 25 8
  • Umut Güler: Tam münafıkça , müşrikçe bir laf. Allah Resulü (sav) ‘e de neler demişti kafirler kendi zalim düzenlerini bozduğu için . 30 1 Yanıtla
  • mukremin Akcer: gidin cahiliye döneminde yaşayın ozaman 7 4 Yanıtla
  • Serkan Bilaç: Şu hale bak,şu iki partinin bu millete yaptığı nedir yahu,Hz Muhammed ve ashabı bizim baş tacımız,Kemal Atatürk ve silah arkadaşları cumhuriyet kuruculuramız başka bir değerimiz,halk olarak bilinçli olalım bu pervasızlar yüzünden birbirimizi kırmayalım,başka Türkiye yok… 2 1 Yanıtla

19:58 İstanbul’da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti İstanbul'da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti
19:10 TBMM’de “1400 sene“ tartışması CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi TBMM'de "1400 sene" tartışması! CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi
18:51 Netanyahu İsrail’in Refah saldırısını skandal sözlerle açıkladı Netanyahu İsrail'in Refah saldırısını skandal sözlerle açıkladı
18:38 KDV oranları artırılacak mı Bakanlıktan açıklama var KDV oranları artırılacak mı? Bakanlıktan açıklama var
17:17 Bursa’nın ardından bir skandal atama da Kırşehir’de CHP’li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı
20:30 Çamur havuzuna döndü Sel suları stadyumu yuttu Çamur havuzuna döndü! Sel suları stadyumu yuttu
19:41 Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi
18:57 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
18:23 Türkiye’den İsrail işgaline tepki: Derhal çekilmeli Türkiye'den İsrail işgaline tepki: Derhal çekilmeli
18:20 Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek
17:47 Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 20:44:42. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM'de "1400 sene" tartışması! CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement