TBMM\'de "1400 sene" tartışması! CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi

Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın "Ey zalimler, ister kaymakam olun ister vali, ister hakim olun ister savcı, ister vekil olun ister bakan, boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı. 1400 senedir yapıyorsunuz bunu." sözleri ortalığı karıştırdı. CHP ve AK Parti vekiller arasında tartışma çıktı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Karaca, gündeme geçmeden önce 2 milletvekiline gündem dışı söz verdi. AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, "Siyonizm sorunu, Filistin gerçeği" ve CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan "6 Mayıs 1972'de gerçekleştirilen idamların 52. yılında Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan, Hüseyin İnan" konularında birer konuşma yaptı.

AK Parti Ankara Milletvekili Baykoç, bugün barbarlığın medeniyete, kutsal olmayanın kutsal olana, İsrail'in insanlığa ve insan haklarına savaş açtığını belirterek, "Siyonizm sorundur, Filistin gerçektir." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının eylemleri nedeniyle değil fikirleri nedeniyle idam edildiklerini ifade ederek, "Deniz Gezmiş ve arkadaşları anayasayı ortadan kaldırdıkları için değil anayasa tam uygulansın dedikleri için idam edildiler." diye konuştu.

GENEL KURULDA "1400 SENE" TARTIŞMASI

Akdoğan'ın, "Ey zalimler, ister kaymakam olun ister vali, ister hakim olun ister savcı, ister vekil olun ister bakan, boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı. 1400 senedir yapıyorsunuz bunu. Nesimi'nin derisini yüzerken yaptınız bunu. Hallac-ı Mansur'u asarken yaptınız bunu. Kubilay'ın başını keserken yaptınız bunu." sözleri Genel Kurulda tartışmalara neden oldu.

AK Parti milletvekilleri, Akdoğan'ın "1400 senedir" sözleriyle ne demek istediğini açıklamasını istedi. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "1400 senedir demek bu ülkenin Müslümanlarına çok ciddi iftira ve hakaret etmek demektir." diyerek, Akdoğan'ın özür dilemesini istedi. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının asılması için o dönem Meclis'e bir kanun teklifi geldiğini anımsatan Usta, kanun teklifine CHP'den 28 milletvekilinin kabul oyu verdiğini anımsatarak, "O zaman bu idama evet oyu veren CHP'li 28 milletvekili utanmayacak da kim utanacak." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına toplam 48 ret oyu verildiğini, bunlardan 47'sinin CHP oyu olduğunu söyledi. Bunların içinde İsmet İnönü ve Bülent Ecevit'in oylarının da olduğunu, bununla gurur duyduklarını ifade eden Günaydın, "273 kabul var. O kabulün içerisinde 28 CHP'linin de oyu var. O 28 CHP'linin 1972'deki oylarının doğru olmadığını buradan açıkça ifade ediyoruz. Bu 28 oyun dışında 'evet' diyen 273 oy kalkmış, kimin müktesebatından kimin geçmişini takip ediyor bunlar?" şeklinde konuştu.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

AK Parti ve CHP milletvekilleri arasındaki tartışmanın devam etmesi üzerine TBMM Başkanvekili Karaca, birleşime ara verdi. Aranın ardından Karaca, milletvekillerine yerlerinden söz verdi. Bu sırada AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışmanın sürmesi üzerine Karaca, birleşime bir kez daha ara verdi. Tartışma arada da devam etti.