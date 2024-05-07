Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
"YILDIRIM ALİ KOÇ'un(Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı) 03.05.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.
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