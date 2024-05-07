Kalbine stent takılan Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama - Son Dakika
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Kalbine stent takılan Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama

Kalbine stent takılan Nebahat Çehre\'nin sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı "Firdeves Yöreoğlu" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili menajeri Selçuk Kaya'dan açıklama geldi. Apar topar hastaneye kaldırılıp kalbine stent takılan oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Kaya, "Kendisi evinde dinleniyor. Arayan soran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

07.05.2024 17:45  Güncelleme: 18:29
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Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan Nebahat Çehre'nin kalbine stent takılırken, usta oyuncunun son durumuyla alakalı menajeri Selçuk Kaya'dan açıklama geldi. Kaya, "Kendisi evinde dinleniyor. Arayan soran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." dedi.

ÇEHRE'NİN KALBİNE STENT TAKILDI

Aşk-ı Memnu, Haziran Gecesi, Yalnız Adam, Muhteşem Yüzyıl ve Güneşteki Leke yapımlarda canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Nebahat Çehre, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Kalbine stent takılan Çehre'nin bir gece hastanede kaldığı öğrenildi.

Kalbine stent takılan Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama

"SAĞLIK DURUMU İYİ, EVİNDE DİNLENİYOR"

Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili son bilgiyi menajeri Selçuk Kaya verdi. Kaya, "Değerli oyuncumuz Nebahat Çehre'nin sağlık durumu iyidir. Kendisi evinde dinleniyor. Arayan soran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda yeni projeler de görüşmek dileğiyle..." dedi.

Kalbine stent takılan Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama

NEBAHAT ÇEHRE KİMDİR?

15.03.1945 Samsun doğumludur. 4 çocuklu bir ailenin tek kızı olarak büyümüştür. Annesi laz babası ise Gürcü asıllıdır. 5 yaşında ailesi İstanbul'a taşınmıştır. 15 yaşında 'Türkiye Güzeli' seçilen Çehre, fotomodellik ve mankenlik yaptığı sıralar kendisine gelen bir teklif üzerine 1961 yılında 'Yaban Gülüm' adlı film ile sinemaya ilk adımı atmıştır.

1964'te Yılmaz Güney ile tanışmış, 'Kemalı Zeybek' filminde filminde rol almıştır. 30 Ocak 1967 yılında Yılmaz Güney ile evlilik yapmış, bu evlilik süresince kameralardan uzak kalmıştır. Fakat boşanma kararı aldıktan sonra ekran karşısına geri dönmüştür. Çehre, ikinci evliliği sırasında yine sahnelerden uzak kalmıştır.

Kalbine stent takılan Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama

AŞK-I MEMNU DİZİSİYLE GENÇ NESİLLER TANIDI

Bu evliliğini de bitirdikten sonra televizyon karşısına yeniden geçmiş, dizilerde rol almaya başlamıştır. Çehre'nin 'Büklüm Büklüm' adlı şarkısının bestesi Sezen Aksu'ya aittir. Çehre Sezen Aksu'ya ait bir şarkıyı seslendirsiği için gurur duyduğunu belirtmiştir. Kendisi yeni nesille 'Aşk-ı Memnu' dizisiyle tanıtmıştır.

Nebahat Çehre, Selçuk Kaya, Aşk-ı Memnu, Selçuk, 3.Sayfa, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kalbine stent takılan Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferhat eser: Hala şarap gibi güzelsiniz bu ülkede bir Türkan şoray birde nebahat çehre hastasıyız bu iki güzel hanfendiye böyle doğal güzellikler her kadına nasip olmaz çok geçmiş olsun 4 1 Yanıtla
    Hursit Yavas: Burdan anlamamiz gereken sey guzellik degil imanmis . Imansiz olduk mu ebedi cehennem … 0 0

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