Kalbine stent takılan Nebahat Çehre\'nin sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama

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Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan Nebahat Çehre'nin kalbine stent takılırken, usta oyuncunun son durumuyla alakalı menajeri Selçuk Kaya'dan açıklama geldi. Kaya, "Kendisi evinde dinleniyor. Arayan soran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." dedi.

ÇEHRE'NİN KALBİNE STENT TAKILDI

Aşk-ı Memnu, Haziran Gecesi, Yalnız Adam, Muhteşem Yüzyıl ve Güneşteki Leke yapımlarda canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Nebahat Çehre, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Kalbine stent takılan Çehre'nin bir gece hastanede kaldığı öğrenildi.

"SAĞLIK DURUMU İYİ, EVİNDE DİNLENİYOR"

Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili son bilgiyi menajeri Selçuk Kaya verdi. Kaya, "Değerli oyuncumuz Nebahat Çehre'nin sağlık durumu iyidir. Kendisi evinde dinleniyor. Arayan soran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda yeni projeler de görüşmek dileğiyle..." dedi.

NEBAHAT ÇEHRE KİMDİR?

15.03.1945 Samsun doğumludur. 4 çocuklu bir ailenin tek kızı olarak büyümüştür. Annesi laz babası ise Gürcü asıllıdır. 5 yaşında ailesi İstanbul'a taşınmıştır. 15 yaşında 'Türkiye Güzeli' seçilen Çehre, fotomodellik ve mankenlik yaptığı sıralar kendisine gelen bir teklif üzerine 1961 yılında 'Yaban Gülüm' adlı film ile sinemaya ilk adımı atmıştır.

1964'te Yılmaz Güney ile tanışmış, 'Kemalı Zeybek' filminde filminde rol almıştır. 30 Ocak 1967 yılında Yılmaz Güney ile evlilik yapmış, bu evlilik süresince kameralardan uzak kalmıştır. Fakat boşanma kararı aldıktan sonra ekran karşısına geri dönmüştür. Çehre, ikinci evliliği sırasında yine sahnelerden uzak kalmıştır.

AŞK-I MEMNU DİZİSİYLE GENÇ NESİLLER TANIDI

Bu evliliğini de bitirdikten sonra televizyon karşısına yeniden geçmiş, dizilerde rol almaya başlamıştır. Çehre'nin 'Büklüm Büklüm' adlı şarkısının bestesi Sezen Aksu'ya aittir. Çehre Sezen Aksu'ya ait bir şarkıyı seslendirsiği için gurur duyduğunu belirtmiştir. Kendisi yeni nesille 'Aşk-ı Memnu' dizisiyle tanıtmıştır.