Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 238'e çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 238'e çıktı

Geniş Video İzle

Kenya'daki sellerde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 3 haftadır etkili olan yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 238'e yükseldi.

07.05.2024 17:29  Güncelleme: 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kenya'da yaklaşık 3 haftadır etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 238'e yükseldiği bildirildi.

ÖLÜ SAYISI 238'E ÇIKTI

Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura, yaptığı basın açıklamasında, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 238'e yükseldiğini ve 75 kişinin kayıp olduğunu söyledi. Bu arada, yetkililer, yaklaşan Hidaya Kasırgası'na yönelik uyarılarda bulunarak kasırganın kıyı bölgesi için tehdit oluşturduğuna dikkati çekti.

Kenya'da Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Sellerde Ölü Sayısı 238'e Yükseldi

BALIKÇILIK FAALİYETLERİ YASAKLANDI

Yetkililer, ikinci bir karara kadar balıkçılık yapılmasının yasaklandığını duyurdu. Şiddetli yağış ve sert rüzgarların gelecek günlerde artacağı uyarısında bulunan yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaya ve tahliye çalışmalarını hızlandırmaya çağırdı. Selden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kenya'da Şiddetli Yağışların Yol Açtığı Sellerde Ölü Sayısı 238'e Yükseldi

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, selden etkilenenler için geçici kamp amaçlı kullanılmak üzere Ulusal Gençlik Servisine arazi sağlanması talimatı vermişti. Doğu Afrika ülkelerinden Kenya dahil Tanzanya, Somali, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkeler şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkileniyor.

Kenya\'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 238\'e çıktı
Kaynak: AA

Kenya, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 238'e çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:38 KDV oranları artırılacak mı Bakanlıktan açıklama var KDV oranları artırılacak mı? Bakanlıktan açıklama var
17:17 Bursa’nın ardından bir skandal atama da Kırşehir’de CHP’li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı
16:17 Kuveyt Emiri Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı Kuveyt Emiri Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
18:57 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
18:20 Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek
17:47 Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu
17:46 Kalbine stent takılan Nebahat Çehre’nin sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama Kalbine stent takılan Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama
17:30 Anlaştığı müteahhitten daireleri alamayınca binayı yakmaya çalıştı Anlaştığı müteahhitten daireleri alamayınca binayı yakmaya çalıştı
17:29 Kenya’da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 238’e çıktı Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 238'e çıktı
17:04 Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını Seçilirse getireceği hoca da belli Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını! Seçilirse getireceği hoca da belli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 19:12:21. #1.11#
SON DAKİKA: Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 238'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement