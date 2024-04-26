Okan Buruk'tan dikkat çeken Fenerbahçe ve puan farkı sözleri - Son Dakika
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Okan Buruk'tan dikkat çeken Fenerbahçe ve puan farkı sözleri

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 yendi. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, alınan galibiyeti ve rekoru değerlendirdi. Buruk, ''7 puanlık farkla hafta sonuna giriyoruz. Yarın derbiyi izleyeceğiz. Kendi maçlarımızı kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz. Averaj anlamında gerideydik ve yakaladık, geçtik. Bütün futbolcularım gol için yaşıyor. Maç bitene kadar gol aradık. Averajın da çok önemi var'' dedi.

26.04.2024 23:21  Güncelleme: 23:42
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor Ziyech, Kerem Demirbay ve Icardi'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılarda teknik direktör Okan Buruk, karşılaşamanın ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

MUSLERA'YA ÖZEL TEBRİK

"Fernando Muslera'yı tebrik ederim, yeni bir rekor kırdı. Onun sayesinde gol yemedik. Çok fazla pozisyona girdik. İki takım da çok pozisyona girdi, zevkli bir maç oldu. Savunmada rakibe pozisyonlar verdik, bunu düzeltmemiz lazım. Adana Demirspor'u da kutlamak lazım, iyi oynadılar. Seyircileri de tebrik ederim, güzel bir ortam vardı. Sadece hava çok sıcaktı, nem oldu. Oyuncular da yoruldu. İkinci gol maçı bize kazandırdı. Üçüncü golde Mertens'in yine asisti, Icardi'nin golü"

PUAN FARKI VE DERBİ SÖZLERİ

"7 puanlık farkla hafta sonuna giriyoruz. Yarın derbiyi izleyeceğiz. Kendi maçlarımızı kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz. Averaj anlamında gerideydik ve yakaladık, geçtik. Bütün futbolcularım gol için yaşıyor. Maç bitene kadar gol aradık. Averajın da çok önemi var"

"ZIYECH'İN GOL VE ŞUT SAYISI FAZLA OLABİLİRDİ"

"Hakim Ziyech kilidi açtı. Sanırım tüm golleri ceza sahası dışından. Sakatlanmaması için erken çıkarıyorum. Sarı kart sınırında oyuncularım vardı, bunları da düşündüm. Hakim daha iyisini de yapabilir, kaliteli bir oyuncu. Soldan, sağa oyunu daha fazla çevirebilsek, Hakim'in gol ve şut sayısı daha fazla olabilirdi. Bunu da çalışmamız lazım"

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Son Dakika Spor Okan Buruk'tan dikkat çeken Fenerbahçe ve puan farkı sözleri - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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