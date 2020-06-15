15 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:45 Baba Bizi Eversene

01:00 Şevkat Yerimdar

02:30 Benden Bu Kadar

03:45 Kadın

04:30 Kadın

06:00 Aşk Yeniden

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

11:15 Badem Şekeri

13:00 Gardırop Savaşları

13:30 Benden Söylemesi

15:30 Yaparsın Aşkım

15:30 Temizlik Benim İşim

16:45 Mucize Doktor

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Baba Bizi Eversene

20:00 Yaparsın Aşkım

22:00 Benden Bu Kadar

23:30 İlk Buluşma