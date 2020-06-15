15 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı
15 Haziran 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:35 Kalk Gidelim
03:15 Zaman Matinesi
03:25 Yeditepe İstanbul
04:10 Diriliş Ertuğrul
05:10 Bir Yusuf Masalı
06:15 Sağlıklı Mutfak
07:05 Böyle Bitmesin
07:15 Aslan Ailem
09:15 Diriliş Ertuğrul
10:10 Tozkoparan
11:45 Ferhunde Hanım ve Kızları
11:50 Enine Boyuna
12:55 Elimi Bırakma
13:00 Ailenin Yeni Üyesi
14:05 Kalk Gidelim
15:55 Ege'nin Hamsisi
17:15 Soru Küpü
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yedi Numara
20:00 Seksenler
21:50 Yeşil Deniz
23:30 Zaman Matinesi
23:55 Leyla ile Mecnun
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 15 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Mini elbisesiyle ayna karşısına geçen Bahar Candan'dan olay yaratan göğüs frikiği Mucize Doktor'da üzen ayrılık! Güzel oyuncu kadrodan zorla çıkartıldı Acun'un 30 yaş küçük sevgilisinden dikkat çeken yorum! Şeyma bu işe bozulacak Avşar Kızı, röntgenci hayranıyla ilgili verilen karara isyan etti Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı 39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı