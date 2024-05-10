Maltepe'de Okul Yöneticilerine Saldırı Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

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Maltepe'de okul ile birlikte geziye katılan öğrenci, velisini beklemeden eve gitti. Okula gittiğinde çocuğunu bulamayan veli ise güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Veli, görüntüleri polis eşliğinde izleyebileceğini söyleyen okul yöneticilerine saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 16.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre, okul tarafından düzenlenen geziye katılan R.K.T. isimli ilkokul öğrencisi, gezinin sona ermesi ile servis aracılığıyla geldiği okuldan ayrılıp yaya olarak evine döndü. O esnada çocuğunu okuldan almaya gelen veli D.T. çocuğunu okulda göremeyince okul yöneticileri ile tartışmaya başladı. Veli D.T. okulun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Okul müdürü ise polis ekipleri eşliğinde inceleyebileceğini söyleyince taraflar arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Velinin okul müdürü ve yardımcısına saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan olay sonrası gözaltına alınan veli D.T. adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - İSTANBUL