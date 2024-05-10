Maltepe'de Okul Yöneticilerine Saldırı Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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Maltepe'de Okul Yöneticilerine Saldırı Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Maltepe'de bir ilkokulda düzenlenen geziye katılan öğrenci, velisini beklemeden eve gitti. Okula gelen veli çocuğunu bulamayınca okul yöneticileriyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce veli okul müdürü ve yardımcısına saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan veli adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

10.05.2024 17:30
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Maltepe'de okul ile birlikte geziye katılan öğrenci, velisini beklemeden eve gitti. Okula gittiğinde çocuğunu bulamayan veli ise güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Veli, görüntüleri polis eşliğinde izleyebileceğini söyleyen okul yöneticilerine saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 16.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre, okul tarafından düzenlenen geziye katılan R.K.T. isimli ilkokul öğrencisi, gezinin sona ermesi ile servis aracılığıyla geldiği okuldan ayrılıp yaya olarak evine döndü. O esnada çocuğunu okuldan almaya gelen veli D.T. çocuğunu okulda göremeyince okul yöneticileri ile tartışmaya başladı. Veli D.T. okulun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Okul müdürü ise polis ekipleri eşliğinde inceleyebileceğini söyleyince taraflar arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Velinin okul müdürü ve yardımcısına saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan olay sonrası gözaltına alınan veli D.T. adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Olay, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de Okul Yöneticilerine Saldırı Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika

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