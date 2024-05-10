Ukrayna'nın Harkiv bölgesine yeni saldırı dalgası başladı - Son Dakika
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Ukrayna'nın Harkiv bölgesine yeni saldırı dalgası başladı

Ukrayna\'nın Harkiv bölgesine yeni saldırı dalgası başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun Harkiv bölgesine yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı. Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Rus birliklerine yoğun topçu atışlarıyla karşılık verdiğini belirtti. Harkiv bölgesine ek Ukraynalı birlikler gönderildi ve sivillerin tahliyesi devam ediyor.

10.05.2024 19:09
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, Ukrayna'nın Harkiv bölgesine yeni saldırı dalgası başlattığını bildirdi.

Zelenskiy, ülkesinin başkenti Kiev'de resmi temaslarda bulunan Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Rus ordusunun sabah saatlerinde Harkiv bölgesine yeni saldırı başlatmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Zelenskiy, "(Saldırıyla ilgili) Tüm açıklamaların kesinlikle doğru ve adil olduğunu düşünüyorum. Rusya bu yönde (Harkiv bölgesi) yeni bir karşı saldırı dalgası başlattı." dedi.

Ukrayna ordusunun Rus birliklerine yoğun topçu atışlarıyla karşılık verdiğini kaydeden Zelenskiy, "Şu anda bu yönde yoğun çatışmalar sürüyor." dedi.

Zelenskiy, Ukraynalı komutanların bu bölgede olası bir saldırı durumunda hazırlıklı olduklarını belirtti.

Harkiv bölgesine ek Ukraynalı birlikler gönderildi

Ukrayna Savuma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Harkiv bölgesindeki son durumla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada Rus ordusunun, Harkiv'e saldırılarının geri püskürtüldüğü ve bölgenin savunmasını güçlendirmek için yedek birliklerin gönderildiği ifade edildi.

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Harkiv bölgesi sınırlarında yoğun çatışmaların yaşandığını belirtti.

Rus kuvvetlerinin, bu sabah Harkiv bölgesinin kuzey kısmına doğru yeni saldırı başlattığını kaydeden Sinegubov, Ukrayna ordusunun söz konusu saldırılara karşılık verdiğini aktardı.

Sinegubov, aynı zamanda bölgede sivillerin tahliyesinin sürdüğünü de ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Harkiv bölgesine yeni saldırı dalgası başladı - Son Dakika

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