Türkiye'nin ATM Merkezi 'TAM' ile Ekonomiye 500 Milyon Dolar Katkı Bekleniyor

Ekonomi

Kamuya ait olan Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT ATM'leri, "TAM" platformu altında birleşti. Bu bankaların müşterileri farklı kamu bankalarının ATM'lerini kullanabilecek ve herhangi bir komisyon ücreti ödemeyecek.

Yapılan açıklamaya göre, "TAM" platformu, üye bankaların müşterilerine daha hızlı ve avantajlı hizmet sunabilmek adına, bankacılık işlemlerinin tek noktadan ve kolay bir şekilde yapılmasına imkan sunacak. TAM ATM'lerinde para çekme, para yatırma, bakiye sorgulamanın yanı sıra diğer bankacılık işlemleri de yapılabilecek.

TÜM ATM'LER SİSTEME DAHİL EDİLECEK

81 ilde 5 bin 600 adet ATM ile müşterilere hizmet sunan platform, yakın gelecekte üye bankaların tüm ATM'lerinin sisteme dahil edilmesi ile 19 bin adede ulaşacak.

Bu işbirliği sonucunda ATM'ler ile müşteri alışkanlıklarının değişmesi, konvansiyonel şube bankacılığının işlem payının azalıp, operasyonel süreçlerin daha iyi yönetilmesi ve sektörün hizmet kalitesinin artması öngörülüyor.

Platformun teknik detaylarının yer aldığı açıklamaya göre, TAM projesi ile üye bankaların müşterileri masrafsız ve komisyonsuz hizmet alabilecek. Tüm ATM bileşenleri tek bir merkezde yönetilirken, bu ATM'ler üzerinde yeni ve ortak bir yazılım çalışacak. Kullanılan yeni yazılım sayesinde mevcuttaki sınırlı işlem seti genişleyerek müşterilere tam set olarak hizmet sunulacak. Optimizasyon sayesinde aynı hizmet noktalarındaki ATM'lerin, ihtiyaç duyulan lokasyonlara yönlendirilmesi, bu sayede finansal erişilebilirliğin artırılması sağlanacak.

500 MİLYON DOLARLIK KATKI SAĞLAYACAK

Projeye dahil bankaların nakit ve çevresel sistemler yönetim süreçleri ile nakit operasyonları da birleştirilecek. Bu sayede ATM'lerde atıl para bulundurulmasının önüne geçilerek ciddi tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Merkezi yönetim sonucu operasyonel maliyetin azaltılması, etkin nakit yönetimi ve güvenlik konularında avantaj sağlanırken, artan finansal erişim imkanıyla müşterilere daha çok noktada masrafsız işlem yapabilme fırsatı sunulacak.

Bu proje ile satın alma ve bakım/onarım kalemleri, yazılımın tekleştirilmesi ve ATM'de bulundurulması gereken nakit paranın alternatif şekilde değerlendirilmesi ile orta vadede ekonomiye yaklaşık 500 milyon dolar katkı sağlanması bekleniyor. ATM donanım ithalatının dengelenmesi ile dış ticaret dengesine olumlu katkıda bulunulması ve makro düzeyde kamu faydası sağlanması öngörülüyor.

TAM projesi sahip olduğu inovatif teknoloji ve altyapı sayesinde özel bankaların da sistemlerini entegre edebilmesine imkan sağlandı.