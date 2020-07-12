15 Temmuz darbe girişimi özel programla anılacak - Son Dakika

15 Temmuz darbe girişimi özel programla anılacak

15 Temmuz hain darbe girişimi, 4. yıl dönümünde Bağcılar'da düzenlenecek sala, nöbet, Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua, belgesel gösterimi, satranç turnuvası, şehitlik ve gazi ailesi ziyareti gibi zengin içerikli bir programla anılacak.

15 Temmuz hain darbe girişimi, 4. yıl dönümünde Bağcılar'da düzenlenecek sala, nöbet, Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua, belgesel gösterimi, satranç turnuvası, şehitlik ve gazi ailesi ziyareti gibi zengin içerikli bir programla anılacak. Bağcılarlı gençler, demokrasi zaferinin yazıldığı gece sabaha kadar Bağcılar Meydan'da nöbet tutacak.

Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya'ya 2 imam ve 4 müezzin atanacak
Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues, Galatasaray maçının kadrosundan çıkarıldı


Fetullahçı Terör Örgütü'nün sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak devletin silahlarını millete doğrulttuğu, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin destansı mücadelesi, Bağcılar'da düzenlenecek programlar ile anılacak. Etkinlikler, Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ortaklaşa düzenleyeceği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade temalı online satranç turnuvası ile başlayacak. 15 Temmuz günü ise saat 11.00'de 15 Temmuz şehidi Muhammed Ambar'ın kabir ziyaretiyle başlayacak program kapsamında saat 14.00'te şehit aileleri ve gaziler evlerinde ziyaret edilecek.


Şehitler için toplu dua edilecek


Akşam ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek programda ilçe yöneticileri ve vatandaşlar bir araya gelecek. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak programda İstiklal Marşı hep birlikte okunacak. Belgesel gösterimi, sala ve protokol konuşmalarının yapılacağı gecede ilçe müftüsünün eşliğinde şehitler için toplu dua edilecek. Gece boyunca ise Bağcılarlı gençler sabah ezanına kadar dönüşümlü olarak demokrasi nöbeti tutacak.


Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bu özel günde tüm hemşehrilerini Bağcılar Meydanı'nda birlik içinde olmaya davet etti. - İSTANBUL

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz darbe girişimi özel programla anılacak - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:24 David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:10 Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı 16:08 Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı 16:04 New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı 15:29 Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 14:15 Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 11:18 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
17:05
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
16:38
David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı
16:24
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
16:19
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
16:10
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
16:08
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
16:08
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
16:04
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
15:29
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
15:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 17:43:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz darbe girişimi özel programla anılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]