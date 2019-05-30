15 Temmuz şehitlerinin aileleri Balkanlar'da TİKA'nın misafiri oldu

15 Temmuz şehitlerinin yakınları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp ve Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen iftar programlarına katıldı.

15 Temmuz şehitlerinin yakınları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp ve Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen iftar programlarına katıldı.

15 Temmuz Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, dernek aracılığıyla Kuzey Makedonya ve Kosova'ya giden şehit aileleri TİKA'nın misafiri oldu.

Üsküp'te TİKA Kuzey Makedonya Program Koordinatörü Aytekin Aden'in ev sahipliğinde düzenlenen iftarda, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski TİKA'nın bölgedeki faaliyetlerini ele aldığı bir konuşma gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ise FETÖ ile mücadelenin önemine değindi. Kara, FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini ve bu yolda Kuzey Makedonya'nın da desteğine güvendiğini ifade etti.

Programa, protokolün yanı sıra 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Bayramoğlu, 15 Temmuz şehitlerinden Mehmet Ali Kılıç'ın annesi Gülzerin ile babası Abdullah Kılıç, şehit Seher Yaşar'ın babası Veysel Kılıç ve gazi İbrahim Çil katıldı.

Kosova'nın başkenti Piriştine'de düzenlenen iftar programında ise Kosova Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti başkanları, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra 15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank'ın eşi Saadet Varank, ablası Ayşe Arslantürk, şehit Necmi Bahadır Denizcioğlu'nun eşi Pınar Hazan Denizcioğlu, şehit Özgür Gencer'in eşi Esra Gencer ve 15 Temmuz Derneği Genel Koordinatörü Murat Baki de yer aldı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, yaptığı konuşmada, Kosovalı dostlarının FETÖ ile mücadele için bugüne kadar attığı adımları takdirle karşıladığını belirterek, "Kosova'da hala varlığını sürdüren bu teröristlere karşı gerekli önlemleri vakit kaybetmeden almaları için uyarmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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