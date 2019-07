15 Temmuz'un yıldönümünde on binler meydana inerek tek yürek oldu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kayseri'de on binler hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde kent meydanında toplandı.

Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Daha sonra şehitler için İl Müftüsü Şahin Güven tarafından dualar okundu. Programda konuşan Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, "Allah'a şükürler olsun iradesi olan bu aziz millet şehitlerden ait olduğu bu emanete o gece sahip çıkarak gereken dersi verdi, bundan sonra da inşallah verecek. Biz vatanımızı hiçbir zaman hiç kimseye vermeyiz, vermemek için de canımızı vermeye hazırız" dedi.



MHP İl Başkanı Serkan Tok ise Türk milletinin tarihi boyunca İslam sancağını Haçlılara karşı savunduğunu belirterek, "İnsanlık tarihi bu güne gelene kadar bir mücadele içerisindedir. Mücadelenin adı hak ile batılın mücadelesidir. Yüce Türk milleti İslamla şereflenmeden önce de bu mücadelesini yüz yıllar içerisinde batıla karşı vermişti. İslamla şereflendikten sonra yüce İslam sancağını bin yıldır taşıyıp bu güne getirene kadar yine sancağını Haçlı'ya karşı savunmuştu. Atalarımızın bizlere miras bıraktığı bu anlayışla büyük Türk milleti 15 Temmuz gününe kadar milyonlarca şehit, gazi vermiştir. 15 Temmuz günü haçlı ile hilalin mücadelesiydi. Biz FETÖ'ye şöyle bakıyoruz; bunlar yılan, çıyan, çakal kardeşliğidir. Bu yılanları bizim kartallarımız avladı, çıyanları şahinlerimiz avladı, çakalları da aslanlarımız bozkurtlarımız kovaladı. Haçlı dünyası bilsin ki Müslüman Türk evladı gönlüyle; beyniyle, kalbiyle, ruhuyla cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın yanında" şeklinde konuştu.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi Memduh Büyükkılıç da 3 yıl önce hainlere Türk milletinin gereken dersi verdiğini vurgulayarak "Biz düşmanı gördük, darbeleri gördük, ihaneti gördük ama böylesini hiç görmemiştik. Bu ülke insanının imkanlarını, değerini, askerinin kıyafetlerini, rütbelerini kullanmak suretiyle kendi vergilerimizle aldığımız silahlarımızı kendi insanımıza doğrultan ihanet şebekesini görmemiştik. Ama o ihanet şebekesine karşı 'dur' demeyi bilen, göğsünü siper eden Türk Milleti gereken dersi verdi. Bizim birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz zenginliğimizdir" ifadelerini kullandı.



"Lanet adamlar inşallah bir daha çıkamayacaklar, hapishanelerde çürüyecekler"



Programda konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, 3 yıl önce hain darbe girişimini düzenleyenlerin hapislerde çürüyeceğini kaydetti. Özhaseki, "Bu topraklar zayıf devlet kaldırmıyor. Bu topraklarda güçlü olmak zorundayız. Çünkü bizim 'Anavatan' diye addettiğimiz bu güzel toprak parçasında gözü olan çok hain var. İçeride de onlara uyacak epeyce satılmış çıkıyor. Bir taraftan PKK gibi bir örgüt, 40 senedir bu milletin başa bela. Ama Allah'a hamd olsun son birkaç yıllık mücadeleyle artık PKK bir ordu besleyemiyor, katılım neredeyse bitti. Sadece tek tük sızmalarla canımızı yakmaya çalışıyorlar, onu da yakında bitireceğiz Allah'ın izniyle. Bir başka örgüt FETÖ örgütü, bu lanet darbe teşebbüsünde bulunanlar. Onlar için işimiz biraz daha zordu, çünkü hırsız içerideyse kapı kilit tutmuyor. Senelerce 'Müslümanız' dediler bu ülkenin çocuklarını kandırdılar. İslamdan uzaklaştırdılar, milliyet bağından kopardılar, yok ettiler yavrularımızı. O sapkın FETÖ denen adamın kafasındaki şizofren yapıya adeta kurban ettiler. 'İslam' diyerek İslam dışı ne kadar lanet iş varsa hepsini yaptırdılar. Bunlarda hırsızlık var, gözetleme var, röntgencilik var, insanlara tezgah kurmak var. Neresi İslam bunların? Müslüman olan bayrağı indirmeye çalışır mı, ezanı susturmaya çalışır mı, Amerika'ya giderek bu ülkeyi satar mı Allah aşkına? Bu lanet örgütü hepimiz anladık. Çok şükür mücadelemizi veriyoruz. Meclisi bombalayarak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalayarak, meydanlarda toplanan kardeşlerimize bombalar atarak şehit eden lanet adamlar inşallah bir daha çıkamayacaklar, hapishanelerde çürüyecekler" diye konuştu.



Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da birlik ve beraberliğin önemine değindiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Hainler baktılar ki 'savaş meydanlarında bu büyük milleti yenemiyoruz, ne yapacağız' dediler. İçimize sızdı hainler. Şanlı ordumuzun içine sızdılar, kamu kurumlarımızın içine sızdılar, emniyetimizin, sağlık teşkilatımızın, milli eğitim teşkilatımızın içine sızdılar. Niye? Çünkü savaş meydanlarında yapamadıklarını hainlerle, iş birlikçileriyle yapmaya çalıştılar. İşte kendilerini güçlü zannettikleri anda 15 Temmuz gecesinde harekete geçtiler. Unuttukları bir şey vardı; bu millet ecdadından aldığı güçle, imanıyla, kahramanıyla her türlü zorluğu yenecek güçtedir. Bu büyük millet elleriyle tankları durdurdular, altına yattılar. Bu milleti hiçbir şekilde alt edemeyeceklerini bu millet o gece gösterdi. Bu millet İslam'ın bayraktarlığını yapıyor. Bu şeref bu büyük millete yetiyor. Bizler her zaman mazlumun yanında olduk. 15 Temmuz gecesi bu millet cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara indi. Ellerinde şanlı bayraklarımızla hainlerin uçaklarına, tanklarına, toplarına 'dur' dedi. Bu toplar, tanklar, uçaklar bu milleti ve devleti korumak için namuslarına, şereflerine teslim edilen hainler o tankları milletin üzerine yürüterek bu millete ihanet ettiler. Hiç unutmayalım ki bu ihanet şebekeleri ülkemiz, milletimiz, devletimiz, bayrağımız, ezanımız üzerinde hesabı olanlar hiç durmayacaktır. Allah'ın izniyle biz de durmayacağız, bu ihanete, hainliklere karşı devamlı birbirimizi daha fazla seveceğiz, güç vereceğiz. Bunu başardığımız zaman Allah'ın izniyle hiç kimse bu aziz millete diz çöktüremeyecek."



Konuşmaların ardından il protokolü sahneye çıkarak vatandaşları selamladı. Meydanda 60 binin üzerinde vatandaşın olduğu öğrenildi. Etkinlik boyunca Kayseri Şeker, kurum kuruluş ve çeşitli STK'lar kurdukları çadırlarla vatandaşlara ikramlarda bulundu. - KAYSERİ

