15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi geliyor: TÜRGEV'in "Zorbalığı Engelle" projesi öne çıktı

TÜRGEV'in 2019'dan bu yana sahada ve dijital alanda yürüttüğü "Zorbalığı Engelle" Projesi 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi Meclis gündemindeyken; çocukların dijital güvenliği, aile yapısının korunması ve zorbalıkla mücadelede öne çıkan çalışmalar arasında dikkat çekiyor.

Ailenin korunması ve çocukların sağlıklı gelişiminin toplumsal bir sorumluluk olarak öne çıktığı günümüzde, çocukları dijital dünyanın olumsuz etkilerinden korumaya yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin hazırlıklar sürüyor. Bu çerçevede, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından 2019 yılından bu yana sahada ve dijital alanda yürütülen "Zorbalığı Engelle" Projesi yeniden gündeme geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya kullanımını da kapsayan torba yasa teklifinin ay sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilgili komisyona sevk edileceğini açıklaması, çocukların dijital güvenliğinin toplumun ortak meselesi olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Çocukların dijital güvenliği Meclis gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Göktaş, yapılacak düzenlemenin temel amacının çocukları ve gençleri dijital mecralarda karşı karşıya kaldıkları zararlı içeriklerden korumak ve sosyal medya platformlarına bu konuda daha güçlü sorumluluklar yüklemek olduğunu vurguladı.

Göktaş, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarında hesap açmasının engellenmesini, zararlı içeriklere karşı etkili denetim ve filtreleme mekanizmalarının zorunlu hale getirilmesini hedeflediklerini belirterek, bu adımın çocukların ruhsal, ahlaki ve zihinsel gelişimini korumaya yönelik bir güvenlik kalkanı niteliği taşıdığını ifade etti. Sosyal medyanın kontrolsüz kullanımının çocuklarda kaygı, içe kapanma, davranış bozuklukları ve değer erozyonuna yol açabildiğine dikkat çeken Göktaş, bazı suç ve istismar ağlarının da dijital platformlar üzerinden çocuklara ulaşabildiğini dile getirdi.

TÜRGEV'den uzun soluklu zorbalıkla mücadele

Gündeme gelen düzenleme, TÜRGEV tarafından 2019 yılında başlatılan ve uzun süredir kararlılıkla sürdürülen "Zorbalığı Engelle" Projesi'ni de yeniden öne çıkardı. "Akran Zorbalığını Önleme ve Müdahale Programı" kapsamında yürütülen proje, çocuklar ve gençlerin dijital ortamlarda maruz kaldıkları zorbalık, şiddet ve nefret diline karşı bilinç kazanmalarını hedefliyor. TÜRGEV Eğitim Hizmetleri Departmanı bünyesinde, Eğitim Politikaları ve Planlama Müdürlüğü ile Psikolojik Danışmanlık Merkezi (PDM) Koordinatörlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; akran zorbalığı ve siber zorbalık, dijital ortamlarda karşılaşılan riskler ile koruyucu ve önleyici psikososyal yaklaşımlar başlıklarında kapsamlı saha faaliyetleri gerçekleştirildi.

Sahada 2 bin 515 kişiye doğrudan ulaşıldı

Proje kapsamında bugüne kadar bin 813 öğrenciye yönelik yüz yüze psiko-eğitim programları düzenlenirken, 625 kişiye kamuya açık seminerler verildi. Ayrıca 77 eğitimci, yönetici ve uzmana yönelik akran zorbalığını önleme ve müdahale eğitimleri gerçekleştirildi. Bu çalışmalarla sahada toplam 2 bin 515 kişiye doğrudan ulaşıldı.

Dijital alanda milyonlara ulaşan farkındalık

"Zorbalığı Engelle" Projesi kapsamında hazırlanan "Zorbalık Şimdi Çevrim İçi" tanıtım filmi 2,5 milyon, animasyon tanıtım filmi ise 2,4 milyon kez izlendi. Toplamda 4,9 milyon video görüntülenmesine ulaşan proje, sosyal medya platformlarında 30 bine yakın takipçiyle çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik farkındalık çalışmalarını sürdürdü. Proje bünyesinde ayrıca çevrim içi zorbalık rehberi, 5 modüllük e-öğrenme programı, yönlendirici chatbot sistemi ve "Büyüyenlerin Hikayeleri" adlı 9 bölümlük öğrenci podcast serisi de hayata geçirildi.

Toplumsal ve manevi değerlerle örtüşen saha deneyimi

Uzmanlar, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemelerinin yalnızca yasal tedbirlerle sınırlı kalmaması; aileyi, eğitimi, manevi değerleri ve toplumsal sorumluluk bilincini merkeze alan uzun soluklu çalışmalarla desteklenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bu çerçevede, TÜRGEV'in 2019'dan bu yana sürdürdüğü "Zorbalığı Engelle" Projesi, çocukların dijital dünyada karşılaştıkları risklere karşı sahadan elde edilen deneyim ve somut verilerle kamu politikalarına katkı sunan örnek çalışmalar arasında gösteriliyor. - İSTANBUL